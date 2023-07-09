廚餘回收｜公屋試驗計劃約四成居民參與　半年收集廚餘逾400公噸

政府去年10月展開「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」，首階段涉及5條公共屋邨共約30幢樓宇。環保署表示，實施首6個月已有超過四成居民使用智能回收桶，收集廚餘逾400公噸，短期目標是於2023至24年度，擴展到全港約百幢公共屋邨樓宇。



「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」為期18個月，環保署與多個部門合作，試行在部分公共屋邨裝設智能回收桶，收集廚餘，首階段涉及5條公共屋邨共約30幢樓宇。政府今日（9日）公布，計劃實施首6個月，已有超過四成居民使用智能回收桶，收集廚餘逾400公噸。

回收桶定時除臭 置空曠地方

環保署項目主任（減廢及社區回收）馮子榮指，回收桶具備除臭裝置，能定時噴灑除臭劑，分量和頻率更可按實際需要調校。環保署強調，會把回收桶放置於空曠戶外地方，盡量不對居民構成影響。

環保署項目主任（減廢及社區回收）馮子榮指，智能回收桶具備除臭裝置，會定時噴灑除臭劑。（政府新聞處）

他續指，市民可藉回收廚餘累積「綠綠賞」積分，並在指定公共屋邨禮品兌換機或「綠在區區」任何回收點兌換日用品或食品，例如麵食、香米、芥花籽油等。

第二階段已於3月展開

「公共屋邨廚餘收集試驗計劃」第二階段於今年3月開始，擴展至更多屋邨。環保署會在相關屋邨設宣傳攤位，並安排環保大使教導居民如何使用智能回收桶。環保署指，計劃的短期目標是在2023至24年度，擴展到全港約百幢公共屋邨樓宇。收集到的廚餘會運往環保署小蠔灣有機資源回收中心（O · PARK1） ，用以產生能源和堆肥，達致轉廢為能。