馬會夥港大劍橋及國際疫苗研究所成立環球衞生研究院推進疫苗研發

香港賽馬會今日（15日）宣佈聯同香港大學、劍橋大學、國際疫苗研究所簽署合作備忘錄，在本港成立「香港賽馬會環球衞生研究院」的全球總部，將成為全港首個機構聯同本地和國際院校與研究所，將最先進的疫苗及轉發技術落戶香港。



馬會表示，香港賽馬會環球衞生研究院主要工作包括流行病學監測、數據分析和建模、疫苗製造研發、構建疫苗平台、疫苗免疫學、能力提升和國際合作。



左起：馬會行政總裁應家柏、國際疫苗研究所理事長George Bickerstaff、醫務衞生局局長盧寵茂、、港大校務委員會主席王沛詩、馬會主席利子厚、港大副校監和香港劍橋校友會創會主席李國寶及劍橋大學臨床醫學院院長 Patrick Maxwell出席簽署合作備忘錄儀式。（馬會提供圖片）

馬會表示，成立研究院彰顯馬會冀通過推進疫苗研發，加強本地和區域的防疫準備能力。今日簽署備忘錄儀式，是繼行政長官李家超在10月施政報告中提出措施，為將來可能出現的新發傳染病作好準備，並推進疫苗研發的一項舉措。馬會已審批撥捐30億元支持政府加強防疫準備，捐款除用作成立環球衞生研究院外，還包括支援醫務衞生局和衞生防護中心加強新冠疫情後的防疫準備力，並支持國家培訓醫護人才。

醫務衞生局局長盧寵茂、馬會主席利子厚、香港大學副校監和香港劍橋校友會創會主席李國寶、香港大學校務委員會主席王沛詩與國際疫苗研究所理事長 George Bickerstaff一同見證，由馬會行政總裁應家柏、香港大學校長張翔、劍橋大學臨床醫學院院長 Patrick Maxwell與國際疫苗研究所所長 Jerome Kim一同簽署備忘錄。

利子厚表示，該研究院由香港大學主導，並匯聚劍橋大學和國際疫苗研究所全球頂尖的科學家和研究團隊，一同進行疫苗轉發的研究。馬會指疫苗是疫情防控的最有效方案，期望研究院可推進嶄新技術的應用，促進合作，讓不同產業鏈的尖端科技相互結合、融會貫通。

馬會主席利子厚在備忘錄簽署儀式上致，他指研究院進行疫苗轉發的研究。（馬會提供圖片）

盧寵茂表示，2019冠狀病毒清晰和全面地揭示了疫苗研發和全球衞生合作至關重要，而成立「香港賽馬會環球衞生研究院」正是上述工作的重要里程碑。

王沛詩表示，為了預防並準備應對未來的傳染病，需要未雨綢繆。她深信通過這份合作備忘錄，各方合作能夠推進區域的疫苗研發，增強具策略性和創新的方案應對全球衞生挑戰、提供證據充份的資訊支援衞生政策決策者，並鞏固大眾對科學的信賴。

國際疫苗研究所理事長 George Bickerstaff認為成立「香港賽馬會環球衞生研究院」，是在研究、學術、慈善領域共同合作、為公眾帶來福祉的典範，感謝馬會支持和給予機會參與是項重要計劃。

（後左起）國際疫苗研究所理事長George Bickerstaff、港大校務委員會主席王沛詩、醫務衞生局局長盧寵茂、馬會主席利子厚、港大副校監和香港劍橋校友會創會主席李國寶，以及（前左起）國際疫苗研究所所長 Jerome Kim、香港大學校長張翔、馬會行政總裁應家柏及劍橋大學臨床醫學院院長 Patrick Maxwel出席簽署合作備忘錄儀式。

成立「香港賽馬會環球衞生研究院」，彰顯馬會冀通過推進疫苗研發，加強本地和區域的防疫準備能力。「香港賽馬會環球衞生研究院」的主要工作包括︰流行病學監測、數據分析和建模、疫苗製造研發、構建疫苗平台、疫苗免疫學、能力提升和國際合作。

馬會表示，一如其他慈善捐助項目，馬會對以上項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。