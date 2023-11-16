床蝨｜九巴疑現床蝨　爬安全帶被撲滅　涉事車被指行走4路線

床蝨問題在全球多地爆發，繼早前港鐵接報稱機鐵發現床蝨，再有市民疑似在九巴座椅上發現床蝨。Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」透露，疑現蝨影的九巴由昨晚（15日）至今早（16日）收車前，曾行走118、948、900及N271線。據該專頁提供的照片及片段顯示，疑似床蝨曾在巴士安全帶上爬行，被撲滅後旁邊遺下血跡。翻查資料，床蝨被碾壓後通常會留下血跡。《香港01》正向九巴查詢。

觀林蟲害控制公司負責人鄭國鏗表示，根據相片及影片所見，認為該昆蟲確實是床蝨。



據「HK Bus Channel 巴士台」透露，發現床蝨的九巴於昨晚至今早曾行走118、948、900及N271線，其影片顯示車牌為WF2991，屬於荔枝角車廠。相片及影片可見，疑似床蝨曾現身於巴士安全帶，之後相信即場被乘客碾壓，留下血跡。該專頁引述目擊者稱：「好彩及早發現，否則帶返屋企就大件事」。

近日網傳一張在機鐵上發現有蟲的照片。（網上圖片）

除了九巴，事實上之前亦有網民曾於機鐵上發現疑似床蝨。港鐵之後稱曾接獲相關報告，但未發現床蝨，有已加強檢查列車及清潔工作，清潔重點之一是非金屬座位，若發現列車有異常情況，會回廠清理。