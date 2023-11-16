愉園前班主認欠薪135.7萬　貝鈞奇及多名職球員代求情　12.5判刑

前港超聯球隊愉園班主陳志實，涉拖欠職球員薪金。陳與愉園足球俱樂部有限公司，被勞工處票控共48罪。案件今（16日）在觀塘法院再訊，陳與愉園足球俱樂部有限公司承認其中30張傳票，涉款135.7萬。裁判官先索取陳的感化和社會服務令，把判刑押後至12月5日。



辯方求情時指，香港的足球過去數年受到疫情影響，球會收入下降，陳最終亦動用個人資金，解決問題。律師又指，受影響的8名職球員以及足總會長貝鈞奇，均有替陳寫求情信，指他對愉園和體育界作出很大貢獻，相信他不是故意逃避責任，望法庭輕判。



被告陳志實在觀塘法院承認曾欠職球員薪酬。(朱棨新攝)

認30傳票涉及7名球員

兩名被告：愉園足球俱樂部有限公司和陳志實，原各被票控24項控罪，他們今分別承認15項控罪，即合共30罪。其中愉園足球俱樂部有限公司承認6項沒有在到期日內付給工資，和9項沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項；陳則承認6項沒有在到期日內支付工資，和9項在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項，而餘下的控罪則撤銷。他們承認的傳票，涉及10名僱員，其中7名為球員，包括現效力傑志的米基爾。

愉園在2020至2021年間被指欠薪

案情指，愉園於於2020年至2021年期間，僱用涉案10名職球員。他們於合約完結後或離職後，遭愉園拖欠薪金。

除其中一名僱員許家銓外，另9名職球員透過勞資審裁處追討欠薪，愉園承認責任，但表示無力還款。審裁處作出判令後，愉園未有在14天內根據判令支付款項。

被欠薪的員工亦包括球員。(詳看下圖)

求情指陳曾帶領愉園由丙組升至港超

辯方求情時指，陳志實現年52歲，其公司從事農業和小型裝修工程，亦為第10和11屆廣東省政協委員。愉園有60多年歷史，曾6奪頂級聯賽冠軍，惟球隊於2016年受打假波醜聞困擾，並跌落丙組。陳於2016年成為球隊班主，愉園在其支付下走出谷底，並於2019年奪得甲組冠軍，升上港超。

被告動用私人資金清還欠款

辯方指，被告支持球隊營運，只有付出但沒有盈利。惟受疫情影響，被告公司收入大幅下滑，影響他對球隊的支持。雖然球隊出現財政問題，但被告仍積極面對，並與職球員保持溝通，最終動用私人資金，今年9月清還所有欠款。

現任足總會長兼愉園體育會會長貝鈞奇亦有為陳志實寫求情信。（資料圖片/袁志浩攝）

貝鈞奇及8名職球員有寫求情信

辯方律師指，涉案8名職球員均有替陳寫求情信，指他對愉園和體育界作出很大貢獻，相信他不是故意逃避責任，望法庭輕判。

此外，辯方亦呈上現任足總會長兼愉園體育會會長貝鈞奇的求情信，信中講及陳的貢獻。

案件編號：KTS24438-49,24452-24475,24478-24489/2022