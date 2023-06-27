愉園主席貝鈞奇當選足總會長：不擔心影響聲譽　霍啟山成足總主席

中國香港足球總會今日召開特別會員大會，作董事會選舉及補選。近年捲入欠薪跟打假波風波的愉園，體育會主席貝鈞奇在無競爭下當選足總會長；霍啟山則當選新一任主席。



已任會長26年的霍震霆不競逐連任，職位由現任主席貝鈞奇角逐；現任副主席霍啟山則參選主席。下季將升班港超的北區體育會，主席朱浩賢就與冠忠南區會長黃良柏參選「與球會有聯繫之董事」。

「與球會無聯繫之董事」就有前民政事務局局長徐英偉，以及中國香港獨輪車協會會長洪定騰出選。至於補選的董事席位，就由標準流浪會長莫耀強女兒莫慕潔參選，該席本由女董事曾王琬琪出任，惟她去年在被指兩次恐嚇足總行政總裁譚秋朗後離任。

最終以上7人在無競爭者下，無須經過投票程序，由選舉委員會逐一宣布妥為當選，除了補選席位任期至2025年，其餘6人將出任董事至2027年。

足總新董事局成員，左起莫慕潔，徐英偉，貝鈞奇，霍啟山，黃良柏，朱浩賢及洪定騰。（袁志浩攝）

新會長貝鈞奇兼任愉園體育會主席 「不擔心影響聲譽」

當選會長的貝鈞奇澄清自己是愉園體育會主席，而該球會歷年來屢次捲入本地球圈醜聞，包括2010年首次拖欠薪金及牽涉國援假波案；2014年廉政公署以涉嫌打假波拘捕愉園6名球員，「快活谷」最後被停賽。

兩年前，愉園再有足球部班主陳志實拖欠薪金並自降甲組，惟貝鈞奇將自己及體育會與足球部劃清界線。至上月愉園又捲入打假波案，貝鈞奇僅稱會配合調查，聲言要斬草除根，更無奈表示球會沒專人管理足球事務，自己亦分身不暇，感嘆錯信他人。

貝鈞奇當選足總會長。（袁志浩攝）

對於以上事件會否影響自己跟足總聲譽，貝鈞奇豪言「我相信群眾眼睛是雪亮的」，並不擔心這些負面看法，「就像在商界，我也不是巨富，大家卻也推舉我。雖然我已超過退休年齡，但任重道遠，我會好好努力。」他認為愉園是老牌球會，因此更有「新聞價值」，也更容易成為不法份子對象，強調涉事球員、教練並非體育會核心。

貝鈞奇又表示，會跟隨前會長霍震霆的做法，減少參與新一屆董事會會議。「霍會長當初相信我們，我現在也相信年青一代，他們有新理念，始終時代在變化。有必要時我也會出來支持或維繫大家，但不會干預太多。」

霍震霆離場前獲全場站立報以掌聲。（袁志浩攝）

至於退任的霍震霆，就獲得國際足協主席恩芬天奴、 亞洲足協主席艾卡利法拍攝短片致謝，離場前也獲全場站立報以掌聲。他罕有發表感言，指疫情過去，現在正是時候重新出發，形容今次選舉如新舊交替，「我支持新一代年青人。我仍是足球人，雖然崗位變，但熱愛、支持足球是不變的，明天會更好。」

霍啟山「接棒」成為新一任足總主席。（袁志浩攝）

新主席霍啟山：期望齊心推廣足球

另外，當選第一屆足總主席的霍啟山就認為，新董事局擁有體育、商界跟政治背景的成員，尤其徐英偉擁政界人脈，望各人可通過不同網絡，帶來更多資源、推動香港足球發展。雖然原董事局唯一球員出身成員陳志康卸任，但霍啟山相信足總有足夠工作小組吸納意見，「有廣泛代表性。」

他透露港隊在明年亞洲盃決賽周前會到外地集訓，並希望在青訓、聯賽跟港隊各平台給予球員更多機會，提升水平。談到港超聯，他就指希望提升賽事價值，利用大灣區發展打開市場，鼓勵更多直播，讓更多球迷受惠，從而提高港超競爭力。「在青訓之外，上季尾晉峰對香港U23的比賽，令我們發現有不一樣的娛樂手法去吸引港人支持，所以在宣傳上會有新想法，期望不同界別也齊心推廣足球。」