愉園前班主涉欠付員工薪金470萬　包括球員屠俊翹米基爾等

前港超聯球隊愉園班主陳志實，涉拖欠職球員薪金約470萬。陳和其出任董事的愉園足球俱樂部有限公司，合共被勞工處票控48項控罪，案件今（10日）在觀塘法院再訊，辯方指由於涉及傳票多，尙需準備資料，申請把案件押後，期間和控方商討，裁判官遂把案件押後至9月21日再訊。根據傳票資料，涉被欠薪的球員包括曾效力愉園的屠俊翹、曾孝和及米基爾等。



愉園前班主陳志實今日到庭應訊。(朱棨新攝)

愉園足球俱樂部亦被控

愉園足球俱樂部有限公司被票控24項控罪，包括沒有在到期日內付給工資、沒有在僱傭合約完成時支付工資，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項，及沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資。

陳被控24傳票被指未支付工資

公司董事陳志實被票控24項控罪，包括沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資、在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項，及沒有在僱傭合約完成時支付工資及其他須付款項。

涉及球員包括屠俊翹、曾至孝及米基爾

傳票指， 愉園足球俱樂部有限公司和陳志實，於2022年9月，未有依期支付10名僱員的工資，以及在勞資審裁處作出判令後，依期支付涉款。 兩被告共被控的48張傳票，涉款約470萬元。涉案的10名僱員，包括球員屠俊翹、曾至孝，以及現效力傑志的米基爾，傳票透露，勞資審裁署曾下判令，兩被告須支付米基爾11.9萬元，但被告未有支付；另有一名僱員被欠6個月糧約15.3萬元。

案件編號：：KTS24438-49,24452-24475,24478-24489/2022