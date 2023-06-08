愉園假波案︱足總未取消資格　貝鈞奇嘆有人曾「誓神劈願唔打假」

香港足球總會周四（8日）召開董事會會議，但議程未有討論到涉嫌打假波的港甲球會愉園，主席貝鈞奇指，因執法機關未有進一步行動，現階段難對此作出處分。



足總主席貝鈞奇在會議後透露，預計來季港超會有11支球隊參賽，因港甲季軍高力北區已入信足總，「應該會升班」，他指雖然在賽程編排上有困難，但樂見港超往12支參賽球隊的目標進發。

港甲球會愉園早前涉嫌打假波，部份球員如楊賜麟、霍斌仁等一度被廉政公署拘捕，但球隊仍具備初級組足總盃參賽資格，有望於今月18日舉行的16強比賽中亮相。

貝鈞奇指，由於目前執法機關沒有進一步行動，足總難以去評論，因此董事會上沒有就此討論，「（廉署）沒有開名，（哪支球隊涉案）僅能說是推測，我們只好靜觀其變，配合調查。」

貝鈞奇身兼足總主席及愉園體育會會長。（資料圖片／袁志浩攝）

他確認愉園仍有資格比賽，但強調自己與球隊教練跟球員保持距離、避免接觸，不清楚對方屆時會否出賽，「雖然（愉園仍有參賽資格）在觀感上未必好，但我們要按程序做事。」

貝鈞奇又稱，若相關人士及球會最終被定罰，足總肯定會有處分。身兼愉園體育會會長的他，表示球會沒有專人管理足球事務，自己亦分身不暇，感嘆曾有人「誓神劈願唔打假」，惟交給對方管理後發生問題，為此感到「好無奈」。

港甲球會愉園有球員涉嫌於今季聯賽打假波。（愉園體育會足球部Facebook）

足總董事今月底改選

另外，足總管理層也有不少人事變動，前機構管治總監連𨯚君早前離任，貝鈞奇指，新上任的劉怡欣具備法律背景及人事管理經驗。至於足總董事換屆選舉將於今月27日舉行，《南華早報》引述消息人士指，已在位26年的現任會長霍震霆不會角逐連任，改由貝鈞奇「接棒」，而現足總副主席霍啟山就會競選主席一職。

有傳媒引述消息指，足總會長霍震霆不會角逐連任。（資料圖片／張浩維攝）

貝鈞奇回應時指，只要有需要，任何工作崗位自己都願意做，「不會計較，任勞任怨」。他又稱董事局變動不是新鮮事，最重要是大家為足球服務，坦言過去4年雖然港隊成績、港超入場人數等指標「有爭議」，但在增加草根足球人口上有一定進展，「如港超球隊實力差距大，這些問題全世界很多地方都有。」