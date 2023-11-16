疫後癌症呈報升　2021年增3.8萬宗　「頭號殺手」肺癌奪4037生命

本港患癌數字持續上升，據醫管局公布最新癌症數字，2021年新增38,462宗新個案，按年上升12.5%，主要因為疫情後評估及診斷服務需求急劇上升所致。肺癌繼續是「頭號殺手」，2021年奪去4,037個生命，較2011年前上升6.5%，研究顯示，患者第一年的相對存活率只有54%，至第五年相對存活動急降至21.8%。



本港患癌數字持續上升，2021年新增3,8462宗新個案。（資料圖片）

醫管局發布《2021 年香港癌症統計概覽》，在2021年，本港癌症新增個案達38,462 宗，當中男性佔 18,943 宗，女性佔 19,519 宗，平均每日有 105 人確診癌症；與 2020 年相比，新增個案增加 4,283 宗，升12.5%，男性個案增加 13.4%（或 2,240 宗），女性則增加 11.7%（或 2,043 宗）。

疫情市民少求診 呈報數字一度減少

醫管局特別提到，在新冠疫情下，2020年市民求診習慣及相關醫療服務帶來的潛在影響，新症數目一度減少，但在 2021 年醫療服務大致恢復，對相關評估及診斷服務的需求急劇上升，導致癌症確診個案增加，大部分癌症甚至超越疫情前水平的數目。

▼各類癌症統計數字▼



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肺癌整體五年相對存活率僅 21.8%

在 2021 年，本港有 15,108 人因癌症離世，佔全港整體死亡人數 29.3%，當中超過一半（58%）為男性；令最多人致命的癌症為肺癌（26.7%）有4,037人，較10年前上升6.5%、其次為大腸癌（15.2%）2,298人升幅20.7%，肝癌（9.6%）亦有1,447人，但較十年前減少5.8%，三種癌症合共佔所有癌症死亡人數的一半以上。

香港癌症資料統計中心今年進行了一項全港性的癌症分期存活率研究，涵蓋2010至2020 年間約 54,400 名確診為肺癌的患者，數據顯示，肺癌整體五年相對存活率為 21.8%，第一、第二和第三期肺癌的五年相對存活率，分別為 72.4%、45.4%和 24.6%，第四期則進一步下降至 7.8%。

靶治療有所發展 非小細胞肺癌的存活率上升

不過，中心發現，儘管肺癌五年相對存活率相對地較低，但非小細胞肺癌的存活率，已由 2010至2014 年間的19.3%，持續上升至 2015至2020 年間的近 30%，認為近年發展的標靶治療及免疫治療，可能是有效提高非小細胞肺癌患者存活率的原因。