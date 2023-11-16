九巴床蝨照網上流傳　涉事車即時回廠消毒　龍運車隊明起噴防蝨劑

近日網上流傳九巴車廂出現床蝨的照片，九巴今日（16日）回覆表示，涉事巴士已回廠全面高溫消毒及深層清潔，未有發現床蝨。九巴續指，明日（17日）起陸續安排龍運全線車隊展開防蝨工作，噴灑無色、無味及對人體無影響的防治床蝨噴劑。



據「HK Bus Channel 巴士台」透露，發現床蝨的九巴於昨晚至今早曾行走118、948、900及N271線，乘客影片顯示巴士車牌為WF2991，屬於荔枝角車廠。另外，照片及影片可見，疑似床蝨曾現身於巴士安全帶，之後相信即場被乘客碾壓，留下血跡。

該專頁引述目擊者稱：「好彩及早發現，否則帶返屋企就大件事」。觀林蟲害控制公司負責人鄭國鏗表示，從畫面所見相信昆蟲確實是床蝨。

九巴回覆稱，知悉事件後即時安排該輛巴士回廠檢查，結果未有發現床蝨。為確保安全衞生，九巴委託專業公司在該輛巴士車廂全面高溫消毒和深層清潔，現已完成工作。

九巴又指，為預防床蝨從外地進入本港，已安排龍運旗下全線車隊明日起陸續展開防蝨工作，在車廂床蝨容易藏身的所有高風險地方，噴灑無色、無味及對人體無影響的防治床蝨噴劑，並適時高溫消毒和深層清潔。