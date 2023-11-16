林卓廷渉721暴動　兩警監察CCTV見有打鬥　匯報後獲告知：處理緊

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人否認暴動罪受審，案件今（16日）在區域法院續。元朗警區偵緝警長供稱，他當日獲指派到元朗站站長室監察閉路電視，期間留意到站內有人打鬥及聚集，多次向行動室匯報最新情況，對方均回應：「知道，我地處理緊。」另一名查看閉路電視的偵緝警員亦指，他曾向行動室匯報聚集及打鬥事件，同獲回覆：「安排緊人手處理。」



被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

事發經過。(詳看下圖)

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當日被派到站長室監察閉路電視

偵緝警長盧吉相今接受辯方盤問，指他當晚接受訓示後，看到元朗站警崗尋找鐵路警區的同僚，再在對方帶領下前往站長室監察閉路電視，直到翌日凌晨3時許才離開。

從閉路電視見到多人聚集或打鬥

代表庾家豪的大律師李百秋提及，站長室於當晚約8至9時收到市民投訴，指有人在地鐵站遭白衣人騷擾。盧稱記得有港鐵識員指「有事發生」，需要警員幫助，惟不記得確實時間和詳情。法官陳廣池追問，盧是否知道該投訴的性質。盧表示從閉路電視見到有多人聚集或打鬥，故他當時有將情況向行動室報告，收到的回覆是：「知道，我地處理緊。」

承認疏忽未記錄當日的事

辯方其後質疑，盧每次向行動室匯報特別情況，行動室均回覆「處理緊」，盧有否追問其為何意思。盧稱：「我唔知佢諗咩嘢。」亦沒有追問。辯方又指出，當日在元朗站發生了很多值得紀錄的事，盧均未有紀錄在警員記事冊。盧回答：「我認係我疏忽。」又同意若有記錄有助其在庭上記憶事發經過。

警員顧子健稱當日獲派到元朗站的站長室觀察CCTV，並獲訓示若有特別情況要匯報，惟訓示並無提何謂特別。(劉安琪攝)

訓示未提何謂特別

偵緝警員顧子健（音譯）供稱，他案發時隸屬元朗警區情報組。當晚6時，他與其上級盧吉相接受訓示後，先行用晚膳。兩人其後於8時15分到達元朗站控制室監察閉路電視片段，發現有特別情況要即時向行動室匯報，惟訓示內容未提及何謂特別。顧認為，特別情況包括不正常的人群流動。

有見到白衣人跳閘離開

代表林卓廷的大律師黃錦娟聞言間，每一輛到達元朗的列車均有不少人，提問下車是否屬不正常。顧解釋指，要視乎人群有何行動，若只是單純下車，隨即便離開即屬正常。

顧另指，當晚10時40分，他從閉路電視留意到付費區內有人聚集及打鬥，後來亦見到有白衣人跳閘離開。他隨即向行動室匯報，對方回應：「安排緊人手處理。」

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022