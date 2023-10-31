林卓廷涉721暴動　A女士元朗站為白衣人鼓掌　辯方質疑鼓勵其行為

元朗西鐵站於2019年7月21日發生白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷和另外6人否認暴動罪受審，案件今（31日）在區域法院續。控方匿名證人A女士續作供，辯方盤問時質疑A是白衣人的一份子，指她當日不但曾參與白衣人遊行，沿途並有叫口號，她在休憩處時與其他在場人士一樣，手戴紅線，A更在元朗站為白衣人鼓掌。A初時否認參與遊行，看到有片段拍到她在場後改口稱不記得。她又否認與白衣人一夥，但稱白衣人只是「保衛自己家園」，她鼓掌是因為白衣人：「趕走咗想搗亂元朗嘅人。」



7名被告依次為林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲），他們被控於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。

七名被告及控方對他們的不同指控。(詳看下圖)

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聽朋友提及才知記錯林的衣著

代表林卓廷的大律師黃錦娟盤問A女士時指出，A首次錄口供時形容林卓廷穿著淺色上衣深色褲，但事隔1年8個月，才補錄口供更正林應是穿黑衣及淺色褲。A解釋當時情況混亂，未有看清林的衣著，加上記性不好，後來經朋友提及才知林穿著黑衣淺色褲。

看影片後才認或有叫口號

辯方續指，A當晚曾與白衣人由休憩處遊行至益發大廈，並有叫喊「保衛家園」等口號，A否認。辯方便播放片段，顯示A身處遊行隊伍，並有作出叫喊口號的口型，A見狀改口說：「我覺得跟住嗌口號都唔奇既。」辯方多番追問下，A稱她無意隱瞞，但真的記不到有參與遊行。A又稱她是元朗人，又說：「我係一個市民身份，叫呢樣野有咩問題？」

辯方質疑A與白衣人一夥

辯方指出，A在庭上並未道出事實全部，其證供更是刻意地將白衣人的行為淡化，更直指A是白衣人的一分子，她也目擊白衣人在元朗站內打人，A否認說法。法官陳廣池其後提醒A，若牽涉她是否違法的問題，法庭可批准她不回答，以免侵害其權益。

A女士被指曾為白衣人鼓掌，遭辯方質疑她是白衣人的一份子。（讀者提供）

認為白衣人只是不想有人在元朗搗亂

辯方質疑，A曾在元朗站內向白衣人鼓掌，因為她認為白衣人的行為值得鼓勵，A即問：「法官，呢個問題我唔想回答。」辯方便播放A鼓掌的片段，A才承認當時有鼓掌。辯方追問A鼓掌的原因，A重申她非與白衣人一夥，但她也是元朗居民，稱：「佢地其實都係保衛自己家園，都係爭取番自己嘅野啫。」又指他們都是不想有人在元朗搗亂，想保護自己地方。

辯方指A拍掌鼓勵白衣人

辯方再指，當時白衣人「一路行過」，A則「一路拍（手）」，質疑A在行動上以掌聲上鼓勵白衣人。A強調她沒有鼓勵意圖，鼓掌是因為白衣人「趕走咗想搗亂元朗嘅人」。辯方問A如何知道閘內的人有搗亂行為，指兩者未必是同一班人。A則指閘內的人都是黑衣打扮及持雨傘。

A在休憩處時手戴紅線

辯方又展示照片，指A的右手戴了一條紅繩，當晚在休憩處的許多人均有戴上。A指該紅繩是其他人給她的，對方並威脅說：「你唔戴，打埋你。」但辯方指A當時神情輕鬆，A解釋稱：「我諗我係元朗居民，應該好安全卦。」辯方指出以A所知，穿著白衣是表示團結，紅繩則為同一班人的標記。A反駁指這只是白衣人的想法，她戴紅繩只為保護自己，否認與白衣人為一夥。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022

事發經過。(詳看下圖)