失業率稍升至2.9%　學者分析主因在進出口業　整體就業仍然穩定

最新失業率稍升0.1個百分點至2.9%，打破過去18個月下跌或維持的情況，首度回升。有學者指，最新失業率略升，主要與製造業和進出口貿易業失業率上升有關，但認為香港整體就業情況仍然穩定，不會因為略升0.1個百分點就出現逆勢。



有立法會議員也表示，失業率已維持在2.8%一段時間，即使今日公布的最新失業率略升0.1個百分點至2.9%，本地就業情況仍未見很大變化，仍需觀望多一段時間才能評論。



+ 1

過去三個月公布的失業率一直維持在2.8%，至今日最新失業率稍升0.1個百分點至2.9%，失業人數增加約1,800人至115,800人。

莊太量：旅客回升 失業率難再跌

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，最新失業率略升，主要與製造業和進出口貿易業失業率上升有關，特別是進出口貿易業，他稱香港主力將內地貨物轉口至歐美市場，近月這兩個市場需求少，因而影響行業失業率。

他續指，觀乎香港旅客人數持續回升，很多行業的表現已回復至疫情前的水平，整體而言，香港就業市場仍然穩定，不會因為略升0.1個百分點就出現逆勢。相反，因為失業率已在低位難以再下跌，預料未來也會維持或稍稍上升。

勞聯：10月推出夜繽紛 失業率不跌反升

勞聯立法會議員林振昇則指，自10月起，港府已開始有不同的夜繽紛活動，但最新失業率不跌反升，令人略感憂慮。不過，林振昇也表明，失業率已維持在2.8%一段時間，即使今日公布的最新失業率略升0.1個百分點至2.9%，仍算是維持在相約水平，認為暫時未見很大變化，難以現時就斷定本地就業情況變差，需要繼續觀望。