猴痘｜48歲長期病患男確診　潛伏期在港有高風險接觸　累計53宗

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，本港至今共錄得53宗猴痘確診個案。最新的患者為一名有長期病患的48歲男病人，本月11日（上周六）開始出現尿道不適和局部皮疹，並於同月14日（本周二）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。

患者於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊紀錄。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。



香港至今共錄得53宗猴痘確診個案。（Getty Images）

衞生署衞生防護中心公布，正調查一宗猴痘確診個案，患者為一名有長期病患的48歲男病人。他於11月11日開始出現尿道不適和局部皮疹，並於11月14日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。他情況穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院。

中心指，初步調查顯示，病人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊紀錄。暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

衞生署衞生防護中心今日（16日）公布，正調查一宗猴痘確診個案，患者為一名有長期病患的48歲男病人。。（資料圖片）

中心呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。

懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士可於周一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時，致電猴痘電話熱線（2125 2373）致電查詢及獲取相關的健康建議。