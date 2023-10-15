華特・迪士尼與米奇老鼠「創夢家」銅像登場　奇妙夢想城堡前揭幕

為慶祝華特迪士尼公司創立100周年和香港迪士尼18周年，華特・迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」今日（15日）在「奇妙夢想城堡」前正式登場。



香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，華特對迪士尼的每一位演藝人員都有深遠的影響，華特的創新精神和突破固有界限的能力，每天都激勵他和領導團隊努力構想新方法。



為慶祝華特迪士尼公司創立100周年和香港迪士尼18周年，華特・迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」今日在「奇妙夢想城堡」前正式揭幕。

園方表示， 「創夢家」描繪了快將60歲的華特與米奇，在構思創建迪士尼樂園數十年後重回樂園。銅像中的長凳仿自美國加州迪士尼樂園展出的長凳，華特當年正是坐在這張長凳上萌生興建迪士尼樂園的念頭。

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莫偉庭表示，華特對迪士尼的每一位演藝 人員都有著深遠的影響，華特的創新精神和突破固有界限的能力，每天都激勵他和領導團隊努力構想新方法。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭（左三）表示，華特對迪士尼的每一位演藝 人員都有著深遠的影響。（香港迪士尼提供圖片）

華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗指，華特的幻想工程從未休止， 他們亦會永不停步。她指，他們所做的一切除了貫徹迪士尼的說故事技巧，更透過科技、場景建造、興建遊樂設施及娛樂體驗，實現比以往更加宏大的夢想。

華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗（中）表示，華特的幻想工程從未休止， 他們亦會永不停步。（香港迪士尼提供圖片）

華特迪士尼檔案館經理 Edward Ovalle 指，華特是一個以家庭為重的人，當他看著女兒不停騎旋轉木馬的時候，激發他建造迪士尼樂園的夢想。

華特迪士尼檔案館經理 Edward Ovalle（右） 指，華特是一個以家庭為重的人，當他看著女兒不停騎旋轉木馬的時候，激發他建造迪士尼樂園的夢想。 （香港迪士尼提供圖片）

香港迪士尼樂園酒店的華特餐廳與大廳由即日起至11月下旬，將提供以華特．迪士尼為靈感的全新餐牌「華特迪士尼最愛餐點」。

香港迪士尼計劃於10月下旬推出全新的迪士尼價值觀教育系列，作為迪士尼青少年團隊活動計劃的一部份。這個系列將講述華特．迪士尼的生平和傳奇，以及各個迪士尼角色所面對的挑戰和經歷，讓中小學生了解每個故事背後的價值觀。