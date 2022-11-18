盤點最佳公廁｜金奬凌霄閣擁維港主題牆壁 上環磅巷公廁大玩復古
撰文：石國威
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香港廁所協會今日（18日）公布「2022香港最佳公廁選舉」結果，今年得獎公廁不少為食環署轄下公廁，各有特點。金奬凌霄閣公廁2020年完成翻新，內設有以維多利亞港為背景的主題牆壁；銀奬赤柱市政大廈公廁大堂設有長櫈供市民休息；最具古蹟廁所奬的上環磅巷公廁及浴室以復古為主場，內設展板簡介設施的歷史，「實用」教學兼備。立即盤點部份獲獎公廁特色。
金奬：凌霄閣公廁
+5
簡介
．於2020年完成翻新工程
．位於山頂旅遊熱點的凌霄閣
．設置了結合洗手盆、梘液機及乾手機的一站式鏡櫃型洗手盆設施
．設有以維多利亞港為背景的主題牆壁
銀奬：赤柱市政大廈公廁
簡介
．於2022年完成翻新工程
．鄰近著名赤柱市場旅遊熱點
．公廁翻新後加設通用洗手間及改善值勤室設施
．大堂設有長櫈供市民休息
銅奬：林士街多層停車場公廁
簡介
．於2022年完成優化工程
．位於林士街多層停車場
．以特色牆特顯男女廁所的入口標示
． 優化廁內佈局並加設男女值勤室
最佳設計理念廁所奬：馬頭角道公廁及浴室
簡介
．於2022年完成翻新工程
．位於九龍城馬頭角道
．富藝術感的外觀設計呼應鄰近的牛棚藝術村
．應用「裝配式建築」技術縮短現場施工時間
最具古蹟廁所奬: 磅巷公廁及浴室
簡介
．於2022年完成翻新工程
．位於上環磅巷
．採用復古的設計主題
．設置展板簡介設施的歷史
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