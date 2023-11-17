床蝨｜九巴座椅疑發現床蝨　KMB加強清潔車廂　龍運成立應變小隊

日前網上流傳疑似在九巴座椅上發現床蝨的照片及影片，九巴稱已即時派員檢測並進行高溫消毒，今（16日）起陸續安排龍運車隊展開防蝨工作。九巴今日再回覆指，龍運已成立應變小隊適時檢查及為車廂進行高溫處理，今起已噴灑防治床蝨噴霧，未來兩星期九巴及龍運全線車隊，會完成至少一次深層車廂清潔及消毒工作。



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九巴宣布，即日起即日起將進一步加強全線車隊的清潔和蟲害防治工作，龍運車隊今起已全面展開防蝨工作，針對車廂內床蝨有機會藏身的高風險區域，噴灑無色、無味且對人體無害的防治床蝨噴霧。

此外，龍運已成立應變小隊，適時為車廂進行檢查及高溫處理，確保為乘客提供一個舒適、衞生的乘車環境。

九巴又說，目前九巴和龍運車隊除了每日進行車廂清潔外，每月亦會進行兩次車廂深層清潔及消毒工作，以確保車廂內外的衞生狀況達到最佳水平，換言之，在未來兩個星期，九巴和龍運全線車隊將會完成至少一次深層車廂清潔及消毒工作，實行加強清潔、消毒及滅蟲措施。

九巴續稱，要有效防止蝨患散播，需要業界同心協力，齊心堵截源頭，經與航運交通界立法會議員易志明商議，易志明將牽頭與各公共交通工具業界商討防蝨工作。