「金王」張德熙扭轉10億巨債劣局　平時做生意勿太絕、多結識朋友

本港經歷過多次股災及疫情，有「金王」之稱的金銀業貿易場理事長的張德熙在接受港台節目《與CEO對話20年》節目中表示，1997至2003年的金融風暴與沙士疫情打擊最大，他曾在六星期內蝕了20億元兼欠下10億元債務。他憑着堅強意志和靈活變通捱過低谷，「我從中學會做生意萬勿做得太絕，多結識朋友，他們在我逆境時就不會趕盡殺絕，留我一線生機。這得靠平時的誠信、人緣和待人接物的態度。」



在生意上，張德熙認為人與人交往最為重要。「若今日你不需要交朋友，明日你仍不需要，到你需要的時候就冇得要。」



「金王」張德熙接受港台節目《與CEO對話20年》訪問，提到如何促成前海自貿區「打香港牌」。（香港電台提供圖片）

張德熙熱切盼望能帶領金銀業產品進軍「一帶一路」，「黃金貿易有利人民幣國際化，這是我和團隊在未來的使命。若在一帶一路設立黃金白銀走廊，交易以離岸人民幣結算，國家可給予香港更大的人民幣開放額度；區內各國用其貨幣購入人民幣支付黃金買賣；黃金亦成了硬貨幣，可轉換成其他國家的貨幣。由於一帶一路國家佔世界人口三分一，這有利人民幣於一帶一路流通，走向國際化。」

張德熙最難忘在前海自貿區與國家主席習近平會面及對話。他憶述說：「國家商務部邀請了香港十間重點企業，諮詢對前海自貿區的意見。我的意見是讓上海自貿區『打國際牌』，前海自貿區『打香港牌』，吸收香港的模式與經驗，面向國際。兩個月後，習主席便親自下令成立前海自貿區。」不久習主席再視察前海，這次只邀請了李小加（香港交易所前行政總裁）和張德熙兩人，聽取建設前海金融業及借用香港踏足國際的意見。

張德熙說當時習主席詢問他在前海的進展，他即自豪地答：「我已成為進駐前海的十大港企之一，同時感謝深圳的領導對我們的關愛和幫忙。」他認為香港仍擁有人才優勢，加上有清晰的法例和沿用普通法，享自由貿易和外匯買賣，在仲裁糾紛與金融網絡均屬世界級，於金融知識、網絡和歷練都遠勝其他內地城市。

「金王」張德熙（右）認為當美國向其他國家進行制裁，香港反而成為很多資金的避險天堂。（香港電台提供圖片）

地緣政治往往導致金融市場出現波動，他分析說：「香港很獨特，當美國向其他國家進行制裁，香港反而成為很多資金的避險天堂。被制裁的國家因商品貿易受限制，便來香港進行交收，不少國家改以人民幣代替美元作支付，在香港活用了離岸人民幣，這正是香港背靠祖國和一國兩制帶來的好處，而國家可透過香港的兩制，有秩序地開放人民幣。」

對新興的虛擬貨幣，張德熙認為不但沒有衝擊黃金市場，反而給黃金與虛擬貨幣結合的機會，「鑑於現時黃金買賣並不方便，儲存困難兼沒有利息，導致買入實體黃金作投資漸趨式微。我於5年前已開始設計把黃金轉為數碼化，令交易更具彈性，克服以上痛點。」他指出虛擬貨幣價格下瀉波幅巨大，一對一的數碼黃金將變得很具吸引力。

張德熙沒有安逸於家庭背景，面對人生低谷依然勇往直前。他出身於大家庭，父親張人龍（歷任新界鄉議局主席，立法局議員和區域市政局主席）。嚴格要求孩子們有良好品格和禮貌。他雖患有閱讀障礙，卻擁有過耳不忘的記憶力，比常人更易掌握外國語言，令工作無往而不利，因此深信「天生我材必有用」。在加拿大留學的時候，他誓言要爭氣，生活自給自足。因勤奮工作獲賞識被推薦到跨國品牌的酒店工作，由洗碗一級級晉升到管理，打理該集團旗下的三間酒店。

「金王」張德熙曾在六星期內蝕了20億元兼欠下10億元債務，憑着堅強意志和靈活變通扭轉劣局。（香港電台提供圖片）

他於1980年返港，打理父親旗下的證券公司。其後加入了扶輪社，認識不同行業的社友，啟發他創立自己的經紀行，把外匯大額交易拆細，讓更多顧客於零售層面可作小額投資。

他雖曾經歷1983年與1987年的股災，但1997至2003年的金融風暴與沙士疫情，無疑打擊最大，他曾在六星期內蝕了20億元兼欠下10億元債務。他慨嘆說：「當時夜晚睡不着，睡着後明早不想醒，因擔心面對很多困難；最怕是早上電話響，擔心銀行追數。」

他安慰自己無論睡與不睡，明天電話依然會響，倒不如睡足精神去聽這個電話，再想解決辦法。幸好他憑着堅強意志和靈活變通，把優質租約變為債券套現，終於捱到2005年市場反彈。他說：「我從中學會做生意萬勿做得太絕，多結識朋友，他們在我逆境時就不會趕盡殺絕，留我一線生機。這得靠平時的誠信、人緣和待人接物的態度。」

「金王」張德熙（右）認為，在生意上人與人交往最為重要。（香港電台提供圖片）

在生意上，張德熙認為人與人交往最為重要。「若今日你不需要交朋友，明日你仍不需要，到你需要的時候就冇得要。」作為一位領袖，他認為學無止境。他熱愛出海，享受當舵手的感覺，但到了大海才發覺自己是多麼渺小，便告訴自己，明天需加倍努力。

疫情打亂了黃金的運輸，也影響了黃金期貨交易，令槓桿投資者的投資瞬間化為烏有。從疫情經歷，他忠告大家在投資金融產品時，勿做過大的槓桿比率。

「金王」張德熙接受港台節目《與CEO對話20年》訪問，與工作人員合照。（香港電台提供圖片）

本文內容輯錄自香港電台第一台節目《與CEO對話20年》。節目由香港中文大學EMBA課程全力支持，中大商學院市場學系榮休教授陳志輝教授、中大商學院課程教授潘嘉陽教授及港台第一台節目總監張璧賢主持，訪問8位成功領袖分享管理睿智。10月15日起，逢周日下午2至4時於港台第一台及下午5至6時於港台電視31播出；港台網站、YouTube頻道、流動程式「RTHK 電台」及「RTHK 電視」同步播放及提供節目重溫。

