甯漢豪：北都造價料明年出爐　濕地非「量」愈多則「質」愈好

《北部都會區行動綱領》日前出台，但造價未明，發展局局長甯漢豪表示，明瞭各土地用途之後，明年則會有初步預算出爐。她再次強調，濕地保育需要「重質」，並非愈多「量」，則能做到「質」愈好，只要投放資源亦可令保育作用提升，政府此刻對於濕地保育的「量」亦沒有底線。



此外，政府擬修訂《建築物條例》，「輕微僭建」個案可允許市區物業業主主動申報，以換取暫緩清拆執法的安排。甯漢豪指，市區申報安排難以與村屋看齊，難以輕言地以「劃線」方式處理僭建問題；當局亦會檢視以定額罰款形式向違法者檢控，以簡化檢控程序。



甯漢豪於無綫電視節目今日（5日）播出的《講清講楚》表示，政府目前正就北部都會區各地進行規劃研究，預計明年出台，屆時則會得知各種用地的用途，從而更容易估計所需基建的造價，「明年希望有啲嘅初步數字」，但她強調，只是規劃、研究，不是詳細的工程設計，準繩的開支預算，則需要視乎工程的時間表及複雜程序。

對於北都濕地最後會否少於2,000公頃，甯漢豪重申，兩年前《北部都會區發展策略》屬於較宏觀的願景，點出了某一些方向、地方，「政府每講一句說話都好小心，如果我哋話係承諾嘅時候，到時呢個研究走出嚟，發覺個範圍唔同，大家可能會比較，話我哋會走數，所以承諾呢個字我哋都唔輕易講。」她又指，整個政府都在強調濕地保育要「重質」，並不是追趕數字。

被問及政府對於濕地保育的「量」有沒有底線，她回應說：「我唸係呢一刻我哋係冇呢個底線嘅，唔係話單睇個量本身，愈多嘅『量』，就做到『質』愈好，但係如果少嘅『量』，但你投放資源係少嘅『量』度，能夠真係令到佢保育作用得以提升。」

新田科技城擬建創科園區和住宅將包圍原居民村，而擬議三寶樹濕地保育公園亦會被創科用地截斷成兩部份。（諮詢網站圖片）

政府早前表示已覓得足夠土地滿足10年所需的房屋單位數目，無意大規模發展綠化地帶，被問及粉嶺高爾夫球場原擬建屋的用地有否可能亦作康樂用途。甯漢豪說，政府預計整體土地供應預計達7000多公頃，來源林林總總，包括前高球場用地，造地 箇中不同環節，有個別項目因為深化研究或經歷法定程序之後「過唔到唔出奇」，她指，「或者環評嗰度我哋需要調較個量，亦都唔出奇㗎喎，所以我哋總要有啲空間……所以我哋唔會自動、自己話多咗就減返啲。反而如果係其過程入面，我哋某啲環節，我哋都係尊重我哋嘅法定程序、尊重我哋一個公眾參與嘅程序，有啲嘢我哋要調教嘅，我我哋就係度調教。」

對於東涌住宅地日前流標，甯漢豪回應指，目前經濟環境較「淡」，投標者會較為審慎、保守及「揀擇」：「如果係個別嘅地塊係而家嘅經濟環境之下流標，我自己都同同事講，我哋平常心去處理。」但她強調，不應因此，政府造地的步伐而有所減慢。

打擊僭建 引入票控提高執管能力

政府擬修訂《建築物條例》，「輕微僭建」個案可允許市區物業業主主動申報，以換取暫緩清拆執法的安排。甯漢豪表示，市區樓宇密集，任何申報制度不可能與新界疏落村屋的申報制度同日而語，今次修例放寬「可能係個（申報）日期（期限）到有啲改動都唔定」。

今次修訂亦包括簡化檢控程序，她指，每次搜集證據之後再交法庭提出檢控，本身亦需較長時間，如果更多情況可以定額罰款形式，簡單地向違法者檢控，政府可留待更多力量處理需要上法庭的案件。甯漢豪坦言，定額罰款不會涉及龐大金額，「罰你幾千蚊都係罰呀，都肉赤㗎。其實對於釋放署方嘅能力，大手去做一啲我哋大家都唔想見到嘅僭建個案有幫助。」