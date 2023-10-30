北都濕地未明　甯漢豪：兩年前數字非承諾　環團批思維打回原形

《北部都會區發展策略》於兩年前出台，政府最新一份施政報告再將北都分區，涵蓋高端專業服務、創新科技、口岸商貿及生態。然而，政府於今日（30日）公布的最新一份行動綱領之中，僅表明會建設三寶樹濕地保育公園，未有觸及原本已納入計劃之內的南生圍及蠔殼圍濕地保育公園發展。發展局局長甯漢豪今日表示，兩年前提出的框架，所提及的數字不是一個承諾，毋須拘泥於「一定要有幾多面積」。環境及生態局副局長黃淑嫻則指，政府會聚焦保存濕地的生態價值及生物多樣性，而不應着重數目。



環保團體指，城規會規劃指引列明，考慮后海灣地區的發展建議時，「面積」和「功能」不能有所減少，政府目前等同帶頭違反法定指引，保育思維「打回原形」，卻未有實質交代做了甚麼措施增加濕地的生態功能。



+ 6

發展局局長甯漢豪日前表示，保育需要撇除「一換一」思維，應該著重「補質」而非「補量」。她今日補充，始終本港土地有限，希望濕地公園可以「做到個質」，並不是拘泥於「一定要有幾多面積」。她續指，兩年前出爐的《北部都會區發展策略》，只提供初步框架及願景，尚未經過具體研究，「入面數字其實唔係一個承諾」：「數字唔同呢，希望大家明白，並不是大家應承咗啲嘢，跟住唔去做，唔係一個咁嘅概念嚟。」

她又指，《北部都會區行動綱領》發布之後，預計日後會不時更新，隨著各個板塊的研究深化，將會豐富描述，列出更多項目及公布具體時間表。「所以千萬大家唔好覺得，係呢本書見唔到嘅，就覺得係會不發生啦。」

環境及生態局副局長黃淑嫻重申，北部都會區內的濕地範圍非常之龐大，需要分期建設，日後會適時交代。她說，漁農自然護理署建立濕地保育公園系統之策略的可行性研究，涵蓋範圍包括三寶樹、南生圍、蠔殼圍、沙嶺南坑等，研究會檢視濕地公園的位置、範圍、定位、功能以及管理模式。

她強調，保育濕地不應著重數目，保護生態價值才是最重要的目標，「所以我哋透過修復同埋提升嘅措施，我哋希望生態嘅質素，同埋生態嘅功能，係可以保存或者做得更好。」黃淑嫻又指，當局會採取不同保育管理措施，例如將小型漁塘合併，令生態效果更好，政府會聚焦濕地的生態價值及生物多樣性是否能夠得以保存。

濕地保育公園系統可行性研究原訂於今年底出爐，目前則延遲至明年上半年，黃淑嫻說，相信社會都希望政府可以做好相關工作，周詳考慮資源分配及生態保護，故此研究需時，但今年11月顧問將會展開公眾參與活動。除了顧問研究之外，政府亦會參考本地及其他地方保育濕地的經驗，包括三寶樹。

環境及生態局局長謝展寰今日在立法會表示，屆時政府也會研究考慮採用不同收地方式發展三寶樹濕地保育園，未必需由政府高價收地。

政府去年曾表明有意將濕地保育區及濕地緩衝區重新劃界，並檢討濕地緩衝區的規劃指引。甯漢豪指，濕地緩衝區及濕地保育區是「行政上」的說法，各自都有逾千公頃的土地，並不是於法定規劃土地圖則的地帶，規劃指引是為了予私人地段業權向城規會申請發展相關土地之時作為參考，規劃署目前正進行檢視，檢視完成之後，則會提交至城規會。

+ 5

綠色力量總監鄭睦奇指，政府目前的保育想法是打回原形，有違政府「新積極保育政策」。他重提，城規會規劃指引列明，考慮后海灣地區的發展建議時，應採用「不會有濕地淨減少」的原則，亦即「面積」和「功能」不能有所減少。他認為，政府不敢提及相關指引，但卻帶頭違反法定指引。

鄭睦奇又質疑，政府實際做了甚麼措施增加生態功能，只強調如何利用濕地，「你唔可以話簡單一個數式嚟講，將個個量無限咁壓縮」，政府有需要撇除無實質支持的論據混淆：「有啲嘢你失去咗就唔能夠返轉頭」。