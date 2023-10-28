施政報告｜北都3個濕地2個無影　甯漢豪：保育需撇除一換一思維

上屆政府出爐《北部都會區發展策略》之初，提出由政府收回新界數百公頃私人濕地及魚塘作為保育，並於當地增設分別位於南生圍、三寶樹、蠔殼圍的三個濕地保育公園。惟最新一份施政報告僅提及發展三寶樹濕地公園，對於蠔殼圍及南生圍兩個濕地公園毫無著墨。發展局局長甯漢豪出席一個論壇表示，保育濕地需要撇除「一換一」思維，發展影響生態敏感地區不要講求「補返個量」，而是希望「補返個質」。



有環團憂慮今次施政報告之中，只透露明年完成三寶樹濕地保育公園的可行性研究，即將兩個濕地公園「走數」，濕地面積逐漸萎縮，又強調內后海灣濕地為國際重要濕地及重點鳥區，每一塊濕地對於候鳥而言都非常重要。



林超英質問甯漢豪：濕地納入發展違反國家生態文明建設？

最新一份施政報告將「北部都會區」分為四大區域，包括「藍綠康樂旅遊生態圈」，施政報告附件之中列明「在2024年上半年內完成建立三寶樹濕地保育公園的可行性研究」，另外兩個原擬發展的濕地公園則未有交代任何進展。

甯漢豪昨日（27日）出席《灼見名家》周年論壇談及北部都會區。同場的天文台前台長林超英指，新田科技城最新規劃顯示，近百公頃國際重要濕地被納入第一期工程發展範圍，質問本港如此做法違反國家生態文明建設的精神：「究竟我哋唸經濟發展嘅同時，我哋有冇唸生態同建設呢？」

甯漢豪：我哋希望補返個「質」

甯漢豪回應表示，無可否認部份濕地會用作發展，但如果永遠講求「一換一」，香港多發展則不能夠向前，「我哋而家講求保育呢一個嘅環節，我哋要離開『一換一』咁樣嘅思維狀態，其實我哋唔係講補返個量，如果我哋有影響到一啲生態敏感地區，我哋係希望係講嘅補返個『質』。」

凌嘉勤：土地用途需轉變 否則支離破碎

規劃署前署長凌嘉勤指，如果政府統一管理濕地的工作做得好，整個濕地系統的功能不應有損，「新田科技城概念提出嚟，已經知道有一部份嘅原有濕地，係要將佢哋轉做發展用地先行，如果我冇呢個土地用途嘅轉變，新田科技城將來功能使用的土地，係會好支離破碎。」

此外，甯漢豪又提及，北都發展涉及「跨政策」，不能只有土地開發，亦需要運輸基建，引入產業、城鄉共融、自然保育，涉及範疇橫跨不同政策局，需要有機制統籌，包括與內地的溝通對接機制，對於北都能否如期發展十分重要。她續指，北都發展將會影響近千公頃的棕地，未來開發之時必須處理棕地作業者的訴求，是政府未來需要面對的挑戰，「有時剩係錢解決唔到個問題嘅，因為我哋有補償，但我哋點樣協助佢哋想繼續營業嘅，都有啲地方可以營業呢？但係又要配合北都呢個環境喎，因為比較低端嘅棕地作業，我唸唔係香港想走嘅一個方向。」

+ 4

觀鳥會：后海灣濕地與周邊漁塘屬同一個濕地生態系統

香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示，過往政府提出「積極保育」政策，當時目標是希望保護生態價值極高的后海灣濕地生態系統，惟近年不見政府作任何讓步，擔憂政府會有「走數」的情況出現。她續指，政府早年委託顧問公司進行「后海灣地區魚塘生態價值研究」，包括香園圍、南生圍、三寶樹及馬草壟，希望可以劃出重點保育地方，惟今次只透露即將公布的研究涵蓋三寶樹，擔憂政府逐步減少保育範圍：「係咪佢即將要公布嘅研究，已經唔係佢兩年前批出嘅研究報告，而係另外一份？其他保育公園係會唔做？定遲啲先公布。」

黃雪媚指，內后海灣濕地、米埔自然保護區與周邊漁塘，屬於同一個濕地生態系統，被《拉姆薩爾公約》列為「國際重要濕地」，亦是國際鳥盟公布的重要鳥區，每年至少有超過5萬隻水鳥來臨，「我哋從生態嘅角度，或者睇佢嘅生態價值，我哋都係要一個濕地去睇，而唔係分薄幾個去睇。」她強調，需要保存整全的濕地，才可確保不同候鳥可以在香港覓食，每一塊濕地對於候鳥而言，均是缺一不可。

香港觀鳥會保育主任黃雪媚需要保存整全的濕地，才可確保不同候鳥可以在香港覓食，每一塊濕地對於候鳥而言，均是缺一不可。（香港觀鳥會）

唯一於施政報告被提及的三寶樹濕地保育公園範圍，今年中的發展怖局顯示範圍被削減逾四成，僅餘下約300公頃。黃雪媚說，如果以新田技城這個例子去發展漁塘區的其他地方，最後濕地面積地萎縮，甚至會威脅后海灣的候鳥族群，希望政府不要魯莽開發香港這片重要的濕地。