兩個賣狗肉Facebook專頁涉詐騙盜取買家資料　今終被鏟除

早前被指售賣狗肉的Facebook專頁「玉鼎」以及「掛羊頭賣香肉(正宗) 」，惹起熱議，經警方調查後發現兩間網店涉嫌詐騙，騙取買家銀行卡資料。今日（21日）在Facebook上已再也找不到這兩個「掛狗頭 真詐騙」專頁。



社交媒體Facebook近日出現兩個專頁聲稱售賣俗稱「香肉」的狗肉專頁，漁農自然護理署及警方跟進調查，經警方調查後發現懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名設WhatsApp帳號與顧客聯絡。

按警方公布，騙徒會要求iPhone顧客透過「轉數快」繳付30元訂金，或向用Android手機顧客傳送連結誘使下載名為「送達百貨」的程式訂貨，惟該程式要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。

兩個專頁存在多日，在警方展開執法後，今日在Facebook 上再也找不到。

警方指，相關毒App不斷改名，曾使用的名稱包括「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」、「撈寶.com」及「送達百貨」等，亦曾假冒外賣App。

自今年9月中旬至11月19日為止，警方已接獲11宗報案，當中9宗的事主有損失，損失金額介乎9,000元至41.5萬元，總損失金額超過136萬元。警方網絡安全及科技罪案調查科正在調查，暫時無人被捕。