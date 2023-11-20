fb專頁稱賣狗肉　警初步調查不涉狗肉交易　騙徒藉毒App騙$136萬

近日有facebook專頁聲稱賣「香肉」（即狗肉），引來大批網民向facebook舉報及聲稱會報警，警方及漁農自然護理署立即跟進。根據警方初步調查，目前暫未有證據顯示有關專頁會有到付狗肉或相關動物交易迹象，但懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉帳繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。假App會誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。懷疑販賣狗肉案件交由深水埗警區動物保護專隊跟進，警方將繼續收集情報及調查案件有否涉及殘酷對待動物等罪行。



警方又表示，騙徒早已利用相同手法，藉社交平台推廣各種服務或商品，例如食品、旅遊套票、租車服務、溫泉等，引誘有興趣的人士下載毒App，從而取得事主手提電話的控制權和銀行帳戶資料，並從事主的戶口轉走資金。自今年9月中旬至昨日（19日）為止，警方已接獲11宗報案，當中9宗的事主有損失，損失金額介乎9,000元至41.5萬元，總損失金額超過136萬元，但全部案件均不涉狗肉交易。警方網絡安全及科技罪案調查科正在調查，暫時無人被捕。



警方交代facebook專頁「賣狗肉」騙案，以及其他以同類手法詐騙案件的詳情。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科署理警司葉卓譽表示，據警方調查，以惡意手機App盜取銀行款項的手法早在今年9月出現，騙徒先後在facebook和Instagram設立多個專頁或帳戶，推廣各種服務或商品，例如食品、旅遊套票、租車服務、溫泉等，有興趣光顧的人會被引導到WhatsApp通訊，或被要求留下電話號碼，之後會有客服聯絡他們。

葉卓譽續稱，騙徒與事主在WhatsApp對話期間，會向事主客發送一個APK檔案或一條連結，要求事主安裝有關的毒App並透過該App落單。相關毒App會不斷改名，曾使用的名稱包括「第壹商城」、「港澳商城」、「88雜貨舖」、「撈寶.com」及「送達百貨」等，亦曾假冒外賣App。

不論事主訂購什麼商品或服務，都會被要求支付小額運費，毒App會在付費時出現一個頁面，要求事主選擇銀行並輸入相應銀行的用戶名、密碼和六位數保安編碼（PIN）。由於相關毒App於安裝時已要求事主給予完全控制權，故騙徒可在背後取得事主輸入的所有資料，亦能遠程控制事主手機，並會利用這些資料通過遠程控制事主手機，或通過瀏覽器登錄事主的銀行帳戶，並轉移資金。自今年9月中旬至昨日（19日）為止，警方已接獲11宗報案，當中9宗的事主有損失，損失金額介乎9,000元至41.5萬元，總損失金額超過136萬元。警方網絡安全及科技罪案調查科正在調查，暫時無人被捕。

警方交代facebook專頁「賣狗肉」騙案，以及其他以同類手法詐騙案件的詳情，騙徒先在社交平台發帖，吸引對商品有興報的事主透過WhatsApp聯絡騙徒，再按指示下載惡意手機App及關放手機的完全控制權限予該App。（陳浩然攝）

其中損失最大的一宗案件發生在本月初，涉及買賣即食麵。60多歲男事主在facebook見到即食麵廣告，覺得貨品價錢相宜，遂透過WhatsApp接觸賣家（即騙徒），對方向他發送一個與本地一個外賣平台同名的手機App，事主安裝程式後，按騙徒指示在程式內登入網上銀行戶口，嘗試轉帳25元予騙徒。惟事主於同日及翌日發現戶口內41.5萬元被轉到另一本地銀行戶口，於是報警。至於其他案件涉及的商品，包括點心、素食、馬來西亞食品、乳豬到付、包車服務、旅遊及回收服務等。

而在與賣狗肉相關的案件當中，兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」的社交專頁刊登廣告聲稱出售「香肉」，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡。騙徒會要求顧客透過「轉數快」繳付30元訂金，或傳送連結誘使顧客下載名為「送達百貨」的Android 毒App訂貨。毒App會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。

使用蘋果手機系統的顧客由於未能安裝毒app，便會被要求轉帳30元至動物保護組織的捐款戶口，騙徒其後失去聯絡。不過，警方至今未接獲因涉嫌買賣狗肉而導致損失的報案。相關動物保護組織則已向警方報案，澄清與上述社交專頁無關。

涉嫌意圖賣狗肉的宣傳製圖分別有2鍋肉類及卡通狗隻圖片，聲稱「掛羊頭賣香肉」，標榜「藥材湯香肉煲同砂鍋燜香肉2種口味選擇」，而且提供貨到付款服務。（涉事facebook專頁圖片）

警方提醒Android手機用戶應從官方渠道下載手機App、 切勿點擊不明來歷連結下載手機App、切勿允許App存取不合理的權限；如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。

流浪狗之家被盜用轉數快 已報警處理

被盜用轉數快號碼的「流浪狗之家」負責人Angela接受商台訪問，否認與涉案專頁有關，她批評騙徒的行為非常卑劣。她表示，昨日（19日）得悉帳戶號碼被盜用，感到事態嚴重，已即時報警，暫時未發現帳戶有可疑款項存入。