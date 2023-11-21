猴痘｜有長期病中年漢確診　在港有高風險接觸　未找到關連個案

衞生署衞生防護中心公布，一名有長期病患的48歲男病人確診猴痘，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊紀錄，中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。本港至今共錄得54宗猴痘確診個案。



病人上周五（17日）開始出現水疱，同日到衞生署九龍灣綜合治療中心求診。病人情況穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀（包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等）或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。

中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。

衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月5日展開。在計劃下，以下高風險目標群組人士可以自願形式接種猴痘疫苗：

．曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；

．負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；

．處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及

．當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。