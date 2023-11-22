易通行｜擬於政府停車場遙距支付交泊車費　實施至今日收70宗投訴

政府今年5月起先後於不同隧道推出不停車繳費服務易通行，運輸及物流局局長林世雄今日（22日）書面回覆議員質詢時提到，除了隧道，運輸署會適時考慮將易通行服務推展至其他道路相關用途，包括以遙距方式繳付政府停車場收費。

易通行推出以來，網上不時有市民投訴，甚至有人因未能成功繳交隧道費而被罰款數千元。運輸及物流局表示，平均每日收到約70宗易通行投訴，並指理解部份車主未掌握易通行的安排，故在合理情況下，可豁免車主繳交隧道附加罰款，例如車主沒有留意自動繳費不成功。

政府曾預料實施易通行後，有助紓緩擠塞，不過局方表示，紅隧於繁忙時間的交通情況與實施前相若。



▼7月24日 紅隧實施易通行後首個工作天的情況▼



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擬於政府停車場推易通行收費

新民黨議員李梓敬於書面質詢問到，易通行會否擴展其他用途，包括政府停車場及取代路旁的咪錶。林世雄回覆稱，當易通行的技術應用更趨普及後，運輸署會適時考慮將服務推至其他道路交通相關用途，包括以遙距方式繳付政府收費停車場。至於私人停車場，則由個別營辦商自行考慮。

路旁咪錶方面，林世雄指，易通行需要安裝架空收費設備，考慮路旁空間、安裝成本、維修保養及合適技術後，運輸署認為繼續使用咪錶更合適。

每日70宗易通行投訴

另一位議員劉業強亦質詢易通行的實施情況。林世雄表示，易通行系統能偵測超過99%按指引安裝的繳費貼；至今年10月，與隧道費相關的投訴個案，平均佔整體使用易通行的車流量約0.016%，每日約有70宗投訴，主要涉及車輛未有安裝車輛貼，加上車牌號碼未夠清晰，系統未能準確辨認，需要人手處理，但人手辨認過程偶有出錯。易通行實施至今約半年，以每月30日計算，即接獲1.26萬宗投訴。

林世雄又指，隧道費服務商一般在10個工作天內回覆投訴；較複雜的個案則會於21個工作天內完成調查並回覆。他又指，服務商已開發專屬程式，以提升系統以辨識車牌號碼的能力。

運輸及物流局局長林世雄（資料圖片／林靄怡攝）

個別情況可豁免繳交隧道附加費

林世雄表示，理解部份車主未完全掌握易通行的服務安排，未有及時繳交隧道費，所以在易通行推出初期，運輸署按個別情況處理遲交隧道費的附加罰款，甚至提供豁免，例如附加費出現於車主開立易通行戶口之前，而車主隨後開立戶口及設定自動繳費；又或車主沒有留意自動繳費不成功。

紅隧、西隧交通情況依舊

當局已預計易通行可紓緩塞車，林世雄表示，由於繁忙時間的交通流量已超出設計容量，故不會大幅改善紅隧及東隧的擠塞。他續指，紅隧各連接路的交通情況與實施前大致相若；干諾道西西行往西隧方向的行車情況，亦沒有出現明顯改變。

▼8月6日 西隧實施易通行後首天的情況▼



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東隧車龍縮短700米

至於東隧，由觀塘繞道往香港島的駕駛者由於毋須切線揀選收費方法，故觀塘繞道在平日上午繁忙時間的車龍，比實施前平均縮短約700米。不過，由於收費廣場有道路工程，令到將藍隧道往東隧的交通受影響，或令平日早上最繁忙的一小時內出現車龍。