夜繽紛｜太空館科學館藝術館逢周末延長開放安排　延續至明年元旦

為響應「香港夜繽紛」推動夜間活動，康樂及文化事務署延長轄下三間博物館的開放時間，試行安排原本至下周日（26日），康文署至今日（22日）公布，香港藝術館、香港科學館及香港太空館至明年1月1日，將逢周五、周六、周日及公眾假期延長開放至晚上10時，太空館天象廳亦會在每個特別延長開放的晚上加開天象電影節目。



康文署11月22日公布，香港太空館、香港藝術館及香港科學館至明年1月1日，將逢周五、周六、周日及公眾假期延長開放至晚上10時。(資料圖片/呂諾君攝)

康文署今指，香港藝術館、香港科學館及香港太空館至明年1月1日，逢星期五、六、日及公眾假期（除12月24日及31日實施特別開放時間外），將延長開放至晚10時，歡迎市民前往參觀館內的精彩展覽。太空館天象廳亦會在每個特別延長開放的晚上加開天象電影節目。

至於12月24日及31日實施的特別開放時間，康文署稱，三間博物館在12月24日平安夜，將於下午5時閉館；在12月31日的大除夕，香港藝術館將於下午7時閉館，香港科學館及香港太空館將於下午8時閉館。

相關關詳情，可瀏覽香港藝術館網頁hk.art.museum、香港科學館網頁hk.science.museum及香港太空館網頁hk.space.museum。

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