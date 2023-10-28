施政報告2萬元生育獎勵｜陳國基：夫婦要由生到想生兩個子女困難

施政報告2023｜本港出生率持續處於低水平，本港夫婦平均子女數目下降至2022年的0.9名。新一份施政報告推出鼓勵生育組合拳。政務司司長陳國基今出席電台節目時再解釋相關措施，指現時出生率低但人均壽命長，整個香港人口老化，工作勞動人口下降，對香港發展不是太好，料本地生育率上升至2.1，才足以替換人口。



不過，他承認夫婦要由不願生小朋友到想生兩個子女是十分困難，因不同夫妻對生兒育女都有不同考慮。至於侍產假方面，他認為社會勞動人口不足，認為兩者要有平衡，否則或影響經濟活動，「幾多為之夠呢？唔能夠話放半年、一年。」



▼10月25日 施政報告2023懶人包▼



+ 3

土生土長港人歸屬感更強

施政報告在本周三（25日）出爐，政務司長陳國基在商台節目《政經星期六》表示，本港出生率低，去年生育率只有0.9，但人均壽命長，整個香港人口老化，工作勞動人口下降，對香港發展不是太好。他補充，雖然可以透過出入境政策來吸引外勞，惟對政府而言，有更多在香港出生的嬰兒會更好，因為在港出生對香港的歸屬感會更強。

他表示，本地生育率上升至2.1才達到生育更替水平，支持社會發展，惟亦明白夫妻要由不想生小朋友到想生兩個子女是十分困難，因不同夫妻對生兒育女都有不同考慮，不預期《施政報告》提出的兩萬元生育獎勵金可以顯著提高生育率，「大家都明唔係為兩萬蚊生仔，（措施）係一封利是。」

他又希望，港府的措施可以改變香港現時對生兒育女的文化，又指中國人常言「以兒防老」，認為所說的「防老」不只是給予金錢援助，而是到年紀大時有子女來探訪與自己談天，「我自己覺得，有BB有細路仔係好完滿嘅家庭。」

陳國基表示，各項人才計劃至今收到16萬宗申請，當中10萬宗已獲批。。（資料圖片／夏家朗攝）

人才計劃僅三分一人來自外地 未提國家背景

至於侍產假方面，他認為，港府早前增加了侍產假，現時社會已不足夠勞動人口，認為兩者要有平衡否則或影響經濟活動。他又指，三年之後會再檢討情況，強調港府應做了不同措施如增加託兒服務等以協助父母，「幾多為之夠呢？唔能夠話放半年、一年。」

本港勞動人口不足，港府過去兩年推出不同措施「搶人才」。陳國基表示，各項人才計劃至今收到16萬宗申請，其中約10萬宗獲批，證明香港對外地人才和專業人士，仍有很高吸引力。他表示，當中三分二人來自內地，其餘則來自外國，但未有透露背景，「（外國包括什麼地方？）我哋香港......簡單啲講港澳同內地以外嘅地方全部都包括。」他又強調，有關專才不會使用社會福利，對本港是有利無害。至於「留人才」方面，他表示，去留是個人選擇，作為政府會盡量聆聽市民意見，令本港成為一個宜居城市，「希望市民對香港滿意，咁未會留低囉。」

▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



+ 5

另外， 《施政報告》宣布共創明「Teen」計劃招募第二期學員，名額增至4000人，並擴展至弱勢家庭的中四學生。陳國基笑言，計劃成效很顯著，指有小朋友參加計劃後自信心增強了不少，由帶口罩、企在較後位置、說話很小聲，到現在會不帶口罩主動向自己拿卡片，稱想與其電郵聯絡，交代自己的學習情況，「並唔係話賣花讚花香。」他亦指，有國際企業向其表示，想優先聘請曾參加共創明「Teen」計劃學員，又相信擴展計劃後會有足夠的友師加入，建立社會的互助氣氛。

▼施政報告 招聘會吸引大批市民到來應徵▼

