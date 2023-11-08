$2萬生育獎勵金表格曝光　父或母須在嬰兒半歲前親身交表格

新一份施政報告提到，政府推出兩萬元新生嬰兒獎勵金，鼓勵生育，措施已於公布當日、即10月25日起生效，為期三年。新生嬰兒獎勵金申請表格曝光，列明新生嬰兒父母只可為其嬰兒遞交一份申請，重複遞交將不獲處理；而父母須於合資格嬰兒半歲前親身向出生登記處遞交表格。



▼施政報告 多項措施鼓勵生育及支持有仔女家庭▼



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一嬰兒一份申請 重複遞交不獲處理

政府推出新生嬰兒獎勵金，鼓勵生育，想申請相關獎勵金須符合三大要求，包括：

．新生嬰兒要在10月25日或之後出生；

．在香港出生；

．父或母須為香港永久性居民。

相關申請表格曝光，只要求申請人填寫銀行帳戶及聯絡資料，並簽署聲明。表格列明，新生嬰兒父母須於合資格嬰兒半歲前，親身向出生登記處遞交表格。而新生嬰兒父母只可為其嬰兒遞交一份申請，重複遞交將不獲處理。

有機會向其他各方披露申請人資料

聲明部份有六點，其中提到政府及其代理人或承辦商有機會在處理申請期間，有機會向其他各方披露申請人資料，以進行查詢或調查確認申請人是否符合獎勵金資格。

政務司副司長卓永興早前在施政報告記者會上曾提到，新生嬰兒的父母在辦理出生登記及辦出世紙時，可同時提交申請，已登記「智方便+」用戶也可經網上申請，父母應在嬰兒出生42日內申請；如未能如期登記，也應該要在出生後6個月內申請。