稱可助懷男嬰女病人最終誕孖女　婦產科醫生周永專業失當除牌半年

一名女病人因想懷上男嬰，2015年向婦產科醫生周永諮詢，獲建議多項藥物及治療建議以提高卵子及精子質素、陰道灌洗及適時進行性行為等。然而，女病人最終誕下孖女，其後向醫委會投訴，指控醫生提供不當的建議並聲稱建議可懷上男孩、及要求患者在胎兒性別不符合期望時終止懷孕。



周永承認指控，醫委會研訊小組周四（23日）裁決指，沒有證據顯示相關建議可增懷上男嬰機會，甚至更增加生殖道感染風險及多胎妊娠可能性。因應事態嚴重，醫委會裁定周永兩項專業失當成立，除名6個月，另亦會就建議終止懷孕的指控轉介予警方作進一步調查。



一名女病人因想懷上男嬰，在2015年向婦產科醫生周永諮詢，獲建議多項藥物治療以提高卵子及精子質素、陰道灌洗及適時進行性行為等，惟最終誕下孖女。 （Unsplash@freestocks）

女病人育有17個月大女兒 望懷男嬰

案情指出，女病人2015年向周永求診時指，已有一名17個月大女兒，希望下次懷孕可懷上男嬰，又曾向周永表明，月經週期很規律，丈夫亦在三年前已做過精液分析。

周永建議多項措施提高懷男嬰機會 包括陰道灌洗

周永聽後建議多項措施以提高生男寶寶的機會，包括適時進行性行為、陰道灌洗及提高卵子、精子與子宮頸黏液的品質。該女病人及其丈夫先照醫生建議定期續記錄基礎身體溫度來評估卵巢功能的質量及精液分析。

周永在2015年12月至2016年7月期間，多次向處方了維他命C、E及鋅等補充劑予男士提高精子質量，又處方排卵藥 Clomiphene citrate予女患者服用。醫生亦為女患者進行了多次超音波掃描，在未發現異常後，再向女患者處方化痰藥物溴己新（Bromhexine）及陰道灌洗液用於排卵時沖洗。

建議在特定時間行房提升懷男嬰機率 女病人後證懷孖胎

另外，醫生亦曾建議女病人在特定時間進行性行為，包括在2016年7月1日晚上7時17分至翌日晚上7時17分之間發生性行為，以增加懷孕機會。

女病人最終在2016年7月27日證實懷孕，惟懷孕約六周後發現存在兩個胎兒心臟，並在8月4日抽行做DNA胎兒性別鑒定。

周永稱孖胎如非男性可終止懷孕 一男一女也可將女胎流產

周永當時告知患者如結果為兩名女孩可以選擇終止懷孕，即使結果為一男一女或是兩名男孩，患者也可選擇其中一個墮胎。胎兒性別鑒定在翌日出爐，結果發現血液中沒有Y染色體，即表示兩名胎兒為女嬰。

女病人其後在2017年2月28日誕下兩名女嬰，病人指此非自己計劃之內並帶來沉重財政負擔，故在2018年12月向醫委會作出投訴，指控醫生提供不當的建議並聲稱建議可懷上男孩、及要求患者在胎兒的性別不符合期望時終止懷孕。

醫委會昨日（25日）就婦產科醫生周永展開紀律聆訊。（資料圖片／梁思行攝）

醫委會指沒證據顯示建議可增懷上男嬰機會 部份藥物更會增生殖道感染風險

周永承認指控，並解釋處方排卵藥是希望改善女患者黃體功能不足（LPD），惟醫委會研訊小組裁決時指出，沒有證據顯示黃體功能不足會導致不育，另亦沒有證據顯示患者黃體功能不足。醫委會又指，患者丈夫精液分析正常，故沒有證據表明其需要任何藥物可以進一步改善精子品質。

研訊小組指出，周永一系列治療方案都沒有證據顯示相關建議可增懷上男嬰的機會，而更重要的是，當中使用化痰藥物溴己新（Bromhexine）會增加生殖道感染的風險，而排卵藥亦提升了多胎妊娠的可能性。

醫委會就終止懷孕建議指控轉介予警方進一步調查

研訊小組表示，獲被告告知該名醫生現時已退休並獲悉醫生在事後已參加課程進修，惟因事態嚴重，研訊小組裁定周永除牌六個月，不可緩刑，另亦會就建議終止懷孕的指控轉介予警方作進一步調查。