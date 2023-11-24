海洋公園獲四川再借用新一批小熊貓　園方冀再有大熊貓來港

海洋公園「四川自然保護周」相隔5年重臨，海洋公園即日起再度與四川當局合辦，雙方並於今日（24日）簽署兩項分別為期5年及20年的合作協議。當中包括延長海洋公園現有的三隻珍稀小熊貓，即泰山、聰聰和柔柔借用時限，亦會再借出多批小熊貓作為展示及保育用途等。



海洋公園主席龐建貽表示，現時仍與四川當局商討小熊貓來港的細節，「希望盡快傾到，跟住會話畀大家聽有幾多隻或者幾時嚟。」目前園內只餘盈盈及樂樂兩隻大熊貓，他期望未來再有大熊貓到港。



即日起至11月30日合辦四川自然保護周

海洋公園由即日起至11月30日，與四川省林業和草原局、成都市人民政府，以及港府環境局，首次三方攜手主辦「2023四川自然保護周」，主題為「再遇多彩四川．漫游魅力成都」，介紹當地生物多樣性及保育工作。

展覽將展示成都市最新的公園城市建設，帶出人與自然和諧共生的理念，亦會展示四川的珍稀動植物，訪客可透過XR體驗與大熊貓寶寶虛擬互動。而來自成都的動植物專家，將在保育講座中分享大熊貓及當地珍貴動植物的趣事。

海洋公園與四川林草局今簽署為期5年合作協議

海洋公園亦在啟動儀式上，與四川林草局簽署為期5年的《四川省林業和草原局與海洋公園公司 2023-2027 科普及宣傳合作協議》。內容包括雙方每年會聚焦四川其中一個自然保護區，關注該區的自然保育工作，並促進兩地的員工可實地共享專業知識，互相獲益。

為加強合作保育珍稀物種，海洋公園亦與成都大熊貓繁育研究基地簽訂為期20年的《成都大熊貓繁育研究基地與香港海洋公園公司、香港海洋公園保育基金關於開展小熊貓保護合作的協議書》。

▼2023年8月 四川直擊大熊貓及小熊貓▼



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延長小熊貓泰山、柔柔、聰聰借用期限

成都研究基地除了延長海洋公園現有的三隻小熊貓，即泰山、聰聰和柔柔的借用時期，亦會再借出多批小熊貓，予海洋公園作為展示、科研、繁殖、 保育及教育用途。

此外，海洋公園將與民政及青年事務局合作舉辦「青年實習計劃」，為港青在四川爭取實習機會，以啟發他們獲得寶貴的保育學習體驗。

海洋公園主席龐建貽表示，期望未來可與四川再商討大熊貓到港。（歐陽德浩攝）

海洋公園主席冀未來有大熊貓到港

至於大熊貓方面，內地一共借出四隻來港，即安安、佳佳、盈盈及樂樂，佳佳及安安已先後年老離世。海洋公園主席龐建貽表示，一直關注保育及研究工作，並讚揚同事的努力，期望未來再有大熊貓到港。至於小熊貓方面，他表示海洋公園仍與四川商討細節，強調若有進展會立即公布，「希望盡快傾到，跟住會話畀大家聽有幾多隻或者幾時嚟。」

成都大熊貓繁育研究基地副主任蘭景超表示，對海洋公園三隻小熊貓的生活狀況良好，感到非常高興。他指，小熊貓的平均壽命一般僅約13歲，但園內三隻小熊貓已達15歲高齡，反映疾病防控、飼養管理等技術為世界前列，故期望與公園繼續展開科研合作。