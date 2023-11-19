旅英大熊貓「陽光」「甜甜」12月初返回中國

英國唯一一對大熊貓「陽光」和「甜甜」，在愛丁堡動物園旅居12年後將在12月初返回中國。



據英國天空新聞（Sky News）報道，大熊貓「陽光」和「甜甜」的館舍將從11月30日起關閉。

作為蘇格蘭皇家動物學會與中國野生動物保護協會達成的為期十年協議的一部分，這對大熊貓於2011年12月抵達愛丁堡，後由於疫情協議延長兩年。「陽光」和「甜甜」在愛丁堡期間未產下幼崽。

蘇格蘭皇家動物學會行政總裁菲爾德（David Field）說：「通過我們獸醫專家和飼養員團隊與愛丁堡大學合作開展的科學研究，我們在了解大熊貓的繁殖能力、飼養和護理方面，作出重要貢獻。」

11月初，旅居美國的大熊貓「美香」、「添添」以及它們在華盛頓出生並長大的雄性幼崽「小奇蹟」返回中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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