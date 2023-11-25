牛奶冰室老闆：我都北上消費 需借鑒內地 吸引年輕人投身服務業
撰文：洪芷菁
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港人北上消費熱潮持續，對本地零售及餐飲業生意造成影響。牛奶冰室負責人、亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平表示，「我都會北上去消費」，形容當地服務不錯，值得借鑒。他續指，餐飲業需努力改變服務，同時吸更多年輕人入行，「自然客人會留低，我哋北上完，我哋繼續留低喺香港消費，呢個旅遊嘅循環嚟㗎嘛。」
借鑒內地盼年輕人投身服務業 北上完繼續留港消費
港人北上消費熱潮持續，柯鎮平今日出席牛奶冰室重新開幕儀式時直言：「我都會北上去消費」。他稱體驗北上的消費模式後，認為當地服務相當不錯，可以與香港的消費模式混合。
他表示，留意到內地有許多年輕人投身服務行業，認為香港的服務業亦需要吸引更多年輕人入行，「服務行業唔系一般想象中咁困難嘅，其實一間（公司）好團隊裏面，大家年輕人一齊做，一齊開開心心做，其實餐飲業都係一個好大嘅機會。」他稱年輕人投身飲食業，可以由中層一路晉升到高管層。
另外，柯鎮平表示，有公司同事曾北上體驗後稱「提高警惕」，希望做好服務及產品來增加競爭能力。他表示餐飲業需努力改變服務，「自然客人會留低，我哋北上完，我哋繼續留低喺香港消費，呢個旅遊嘅循環嚟㗎嘛。」