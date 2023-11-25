牛奶冰室老闆：我都北上消費　需借鑒內地　吸引年輕人投身服務業

港人北上消費熱潮持續，對本地零售及餐飲業生意造成影響。牛奶冰室負責人、亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平表示，「我都會北上去消費」，形容當地服務不錯，值得借鑒。他續指，餐飲業需努力改變服務，同時吸更多年輕人入行，「自然客人會留低，我哋北上完，我哋繼續留低喺香港消費，呢個旅遊嘅循環嚟㗎嘛。」



亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平今日出席牛奶冰室重新開幕儀式時直言：「我都會北上去消費」，認為香港需要更多年輕人加入服務行業。（黃浩謙攝）

借鑒內地盼年輕人投身服務業 北上完繼續留港消費

港人北上消費熱潮持續，柯鎮平今日出席牛奶冰室重新開幕儀式時直言：「我都會北上去消費」。他稱體驗北上的消費模式後，認為當地服務相當不錯，可以與香港的消費模式混合。

他表示，留意到內地有許多年輕人投身服務行業，認為香港的服務業亦需要吸引更多年輕人入行，「服務行業唔系一般想象中咁困難嘅，其實一間（公司）好團隊裏面，大家年輕人一齊做，一齊開開心心做，其實餐飲業都係一個好大嘅機會。」他稱年輕人投身飲食業，可以由中層一路晉升到高管層。

另外，柯鎮平表示，有公司同事曾北上體驗後稱「提高警惕」，希望做好服務及產品來增加競爭能力。他表示餐飲業需努力改變服務，「自然客人會留低，我哋北上完，我哋繼續留低喺香港消費，呢個旅遊嘅循環嚟㗎嘛。」