新加坡旅遊局本周末K11購物藝術館辦市集　設打卡位及送免費飲品

自疫情結束後，世界各地均投放資源推廣旅遊。新加坡旅遊局於本周末（25日及26日），在尖沙咀K11購物藝術館舉辦展覽及市集，現場設有3D藝術作品打卡位，並售賣各種新加坡的特色產品，包括飾物、花茶、皮革、香薰、護膚品、特式小食等。旅遊局更邀請當地的酒吧，來港開設期間限定的攤位，市民只需在社交媒體完成數個步驟，便可免費換領限定飲品一杯。



三幅超現實作品融合香港及新加坡景點

新加坡旅遊局於本周六及日，於尖沙咀K11購物藝術館舉辦「Unboxing. Made in Singapore.」周末市集，推廣全新品牌理念「Made in Singapore」，以全新角度帶出不一樣的新加坡。旅遊局鼓勵港人在平凡中尋找無限可能，感受拆開禮物盒時所感受到的興奮。

新加坡旅遊局亦邀請人氣藝術家兼攝影師Tommy Fung，創作3幅超現實作品，融合兩地特色，將香港名片的天星小輪、維多利亞港、彩虹邨等，與新加坡的地標建築融合，例如星耀樟宜「雨漩渦」出現在維港上空等，並在商場的中庭佈置打卡位。

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市集售賣各種新加坡的特色產品

現場亦展出「獅城之心（Made With Passion）」展覽，涵蓋美容與保健、時尚與配件、家居用品與裝飾和包裝食品。其中Supermama展出的鈷藍白瓷器「Singapore Icons」，曾獲得新加坡總統設計獎等重要設計獎項。

此外，周末舉行的市集，售賣各種新加坡的特色產品，包括飾物、花茶、皮革、香薰、護膚品、特式小食等。六位「獅城之心（Made With Passion）」品牌負責人，亦特意從當地遠道而來，親身參與周末市集，向港人分享品牌故事和產品特色。市集舉行時間為中午12時至晚上9時。

在FB及IG分享及讚好 可換領限定飲品一杯

新加坡旅遊局亦同時推出「Unboxing. Made in Singapore.」AR filter，並邀請新加坡酒吧Synthesis的主理人來港，開設期間限定的攤位，親自為活動設計和冲製兩款「草本特飲」。該品牌一直追求中醫所提出的陰陽平衡，致力將中醫智慧融入現代健康飲食。

市民只要讚好及追蹤「VisitSingapore」Facebook專頁，並掃瞄現場提供的二維碼，打開「Unboxing. Made in Singapore.」ARFilter記錄，分享至Instagram的限時動態，便可到商場的一樓，在下午5時半至晚上8時半期間，換領限定飲品一杯。