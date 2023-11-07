新加坡濱海灣金沙66.5萬會員資料上月遭黑客存取　促提防外部連結

港人其中一個喜愛外遊熱點新加坡，遊客熱捧、擁有頂層戶外泳池無敵景的濱海灣金沙（MARINA BAY Sands）酒店，其所屬濱海灣金沙私人有限公司今日（7日）宣布，於10月20日發現一宗個人資訊安全事件，涉及未經授權的第三方於年同月19及20日存取了該公司66.5萬名會員的資料，包括姓名、電話和電郵。

該公司指未構成對會員的損害，已向涉及國家的有關部門，報告事件並配合調查，但建議會員更改帳號密碼，切勿點擊外在連結，避免個人資料外洩。



存取資料包括姓名、電郵和電話

濱海灣金沙公司表示，於10月20日發現一宗個人資訊安全事件，涉及未經授權的第三方於10月19及20日入侵該公司客戶計劃「Sands LifeStyle rewards programme」的部分會員資訊。在發現事件後，公司團隊立即採取應對行動，經調查後發現某未知第三方，存取（accessed）了約66.5萬名非博彩獎勵計劃會員的資訊。

今次存取事件中，受影響的個人資訊包括： 姓名、電子郵箱、手機號碼、電話號碼、居住國、Sands LifeStyle會員號碼，以及會員等級。該公司向會員發信稱，提醒密切留意會員帳號情況，有沒有可疑迹象，並建議更改密碼，以及提防「網絡釣魚」攻擊，切勿點擊外部連結，誤進惡意網站，以免私人密碼和個人資料遭外洩。

建議更改帳號密碼 切勿點擊外部連結

濱海灣金沙公司同時在網頁發出今次事件的告示，指根據該公司的調查，到目前為止，沒有證據表明該未經授權第三方濫用該等資訊，對會員造成損害，該公司認為，博彩會員計劃和金沙尊賞會（Sands Rewards Club）的會員資訊未受影響。

黑客存取新加坡濱海灣金沙公司會員66.5萬人資料。（REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo）

已通報相關國家及部門

不過，該份告示沒說明有否被勒索，亦沒提及有否報警。濱海灣金沙公司稱，已向新加坡及其他相關國家的有關部門，報告此事件並積極配合調查，以及將聯絡金沙尊賞時尚忠誠度計劃會員，並就此次事件所造成的不便真誠致歉。

該公司又稱，在獲悉事件後，迅速展開調查，並已與一家專業的外部網路安全公司合作，已採取相關措施，進一步強化系統及加強個人資訊的保護。

濱海灣金沙公司提供查詢方法：

可電郵至 SRL_CallCentre@marinabaysands.com

或致電至 +65 6688 8897

