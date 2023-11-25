新加坡人周末北上大馬玩樂　當地旅遊局︰經濟結構多元化並無大礙

由於香港及新加坡的相似性，近年坊間喜愛將兩地互作比較，塑造成競爭關係。新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志昨（24日）接受訪問時表示，兩地是亞太區的合作夥伴，不存在競爭關係。惟縱然兩地面對的情況相近，卻因發展的差異，帶來截然不同的結果，例如新加坡在疫苗未普及的2021年，仍堅持舉辦亞洲國際旅遊展，疫情期間仍繼續維持郵輪載客出海，種種保護行業生態的做法，讓當地在疫情結束後得以快速復甦。



同樣地，新加坡人亦習慣在周末到鄰近的馬來西亞玩樂，卻不像香港餐飲及零售擔心生意受損。潘政志便解釋，由於新加坡的經濟結構多元化，製造業便佔GDP（本地生產總值）約兩成，認為消費力外流的影響並不大。



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港人今年赴星人次相比2019年少逾三成

自疫情結束後，世界各地均努力爭取旅客到訪，期望盡快得以復常。新加坡同樣積極對外宣傳旅遊，根據當地旅遊局的資料，截至10月31日的到訪人次，累計達1,100萬，已恢復至2019年同期的七成水平，其中以印尼、中國大陸及馬來西亞的旅客佔最多。至於香港旅客方面，則相比2019年同期下跌33.7%，僅得26.7萬人次。

新加坡旅遊局於今年初推出「新加坡獎勵」（SingapoRewards）計畫，旅客可免費參加導覽或體驗旅遊行程，提供多達約40個項目選擇。新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示，對香港旅客的首選感到驚訝，認為港人或已改為深度遊或沉浸式旅遊，不再是蜻蜓點水。「我們以為選吃的會比較多，反而我們看到選很多Tours、騎腳踏車的路線。」

新加坡人亦到鄰國玩樂︰人的精打細算在哪都會發生

其實香港與新加坡的特點相似，過去曾作為英國的海外殖民地，同為亞洲金融中心，面積及人口數量亦相近，惟雙方發展的差異，卻帶來截然不同的結果。例如自開關，港人北上熱潮不斷升溫，餐飲及零售等行業紛紛表示生意受到打擊。但新加坡人於周末同樣熱愛到鄰近的馬來西亞新山市（Johor Bahru）玩樂，就如港人北上深圳，但當地卻無相關憂慮。

潘政志表示，「人的精打細算在哪都會發生」，認為情況有如網上購物，加上新加坡面積同樣細小，當地人或想感受不一樣的體驗。但他指，因新加坡的經濟結構多元化，製造業便佔GDP約兩成，包括金融科技、生物醫學等高科技產業，因此消費力外流的影響並不大。「你問的應該就是去外地購物，那個對我們是Retail leakage。你把所有經濟的Class放在一起的話，其實大概是平和。」

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疫下堅持舉辦國際旅遊展、郵輪繼續出海

而兩地另一個最大的分別，便是新冠疫情的應對方法。新加坡當時並無採取封關的手段，選擇與病毒共存，並在疫苗未普及的2021年，仍堅持舉辦亞洲國際旅遊展，終有約60個國家參展。潘政志表示，雖然當年的參展人數較少，但成功獲得全世界報道，讓外國得悉新加坡仍可維持展覽業。「老實說新加坡基本在疫情期間沒有關閉的狀況，因為可能跟你們不一樣我們為了supplyful，We can not close。」

除了展覽業外，新加坡亦努力維持各行業的生態不受破壞。潘政志便提到郵輪業一直沒有停運，疫情三年共有約百多次公海遊出發。「一艘船可能載二千五百個人，但我們開始時三五百人也就上船，也就開船。」他認為行業的生態一旦「斷片」，未來將難以復甦，因此現時當地的郵輪業得以快速恢復，甚至東南亞首艘迪士尼郵輪，亦將於2025年在新加坡啟航。

視香港為亞太區的合作夥伴︰沒有競爭不競爭

現時香港航運業人手相當短缺，但潘政志表示，新加坡樟宜機場在高科技的配合下，人手恢復理想，例如10月份兩地的航班，已回復2019年的七成，期望年底再增至八至九成。「當然希望是100%，但現階段還是看不到。」不過他又指，旅遊巴司機、導遊及酒店，確實仍有短缺。

問到新加坡人是否視香港為競爭對手。潘政志強調，兩地是亞太區的合作夥伴，為互相學習的關係，分別只在於香港是進軍內地市場的跳板，而新加坡的市場較分散化，包括中國、印尼及印度等，「沒有競爭不競爭。」

本周末於K11辦展覽及市集介紹當地文化

不過新加坡最近亦在說好當地故事，推出全新品牌理念「Made in Singapore」，帶領各地旅客以全新角度，認識不一樣的新加坡，期望可成為首選旅遊目的地。由即日起在尖沙咀K11購物藝術館舉行展覽及市集，以推廣當地的景點及文化。