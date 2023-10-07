新加坡組屋｜本地智庫跟當地人實地了解：新建組屋跟私樓相差不大

新加坡的「組屋」政策令近九成人擁有自置居所，民間智庫MWYO青年辦公室一眾職員於7月中到新加坡交流期間，參加了一個組屋導賞團，由當地導賞團領隊逐一介紹。



組屋以低於市價出售，2022年每平方呎平均售價約507元新加坡幣（約2,789港元），加上買家可以用公積金供樓，青年的買樓壓力大大減低。但當地房屋政策以家庭為先，單身人士要等到最少35歲才可以申請組屋，所以有評論就認為，組屋政策不利單身人士。領隊說，新加坡第三代組屋區賣點是這些新建組屋，無論在外觀設計以至配套上，都跟私樓相差不大。



每當談到新加坡的房屋政策，不少香港人也會發出艷羨的目光。數據顯示，當地近九成人擁有自置居所，買樓置業並不是夢。「組屋」是新加坡的資助出售房屋，由建屋發展局（Housing and Development Board）興建，故又簡稱為HDB。

聽說每個組屋單位內都有一個「防空洞」，在屋苑廣場內竟可辦婚禮和葬禮？還有樓高50層附設天台花園，新加坡組屋界的「天花板」又是甚麼模樣？為了更好了解新加坡的房屋政策，窺探一下不同年代組屋的發展，MWYO青年辦公室（下稱MWYO）一眾同事於七月中到新加坡交流期間，參加了一個組屋導賞團，希望細聽這個「新加坡房屋故事」。

撰文： MWYO 青年辦公室傳訊經理 黃清兒

新加坡九成人擁自置物業 中產也住在組屋

PS是導賞團的領隊，她是一位土生土長的新加坡人，曾經在歐美地區生活了一段時間，但近年選擇回流新加坡。她回憶在國外生活的時候，曾留意到一個奇怪的景象：「世界各地對於資助房屋的看法相對負面，認為都是讓基層居住的出租房屋，但新加坡對資助房屋概念是截然不同的！在新加坡，有八成公民都是住在政府資助的出售房屋，甚至中產人士也在組屋居住，所以我想將新加坡這獨特一面呈現出來。」

PS先由最早期的組屋開始帶領我們回顧當地房屋歷史。她表示新加坡最舊式的組屋建於1960年代，樓高約十層，大多都是兩房設計，面積大約六百餘呎，部分更設有陽台，現時市價約40至50萬新加坡幣（約230至290萬港元）。這些第一代組屋區也有濃厚的「香港風」，跟香港的舊式公屋設計相似，樓下有雜貨店、士多一應俱全，照顧居民生活所需。

屋苑內的紅白廣場

第二代的新加坡組屋則建於1990年代，大廈設計較為新穎，樓高大約20層，每層亦只設五伙，私隱度較高。

PS之後帶我們來到區內一個有蓋廣場：「你們猜這個廣場有甚麼用途？」廣場空間寬闊，居民平日應該會在這裏辦康體活動。PS從手機裏找出一些照片便接着說：「其實居民有時候會在這裏舉行婚禮或葬禮，當然不同種族也有不同習慣。華人一般只會在樓下廣場辦喪事，而喜事則會在酒樓酒店舉行；相反，馬來人就習慣在樓下辦婚禮，不會辦喪事。」原來紅白二事，就在咫尺之間。新加坡是一個多種族、多宗教的國家，華裔大約佔了七成半、其餘為馬來裔、印度裔等，每個區域的組屋配置，亦會接照全國種族人口比例分配，務求達致種族共融。

PS還帶了我們參觀她的家，兩房一廳空間感十足，屋內還有一間特別的房間，面積大約30呎，僅是大門就足有一呎多厚，我們都猜想這是雜物房？PS解釋道：「這裏其實是一個防空室（Household Shelter）。新加坡在1997年通過民防庇護所法令（Civil Defense Shelter Act），規定從1998年5月起，所有新建的住宅樓宇，不論組屋或私樓，都必須建造防空室。」作為團友的我們都嘖嘖稱奇。

青年求婚誓言：要不要跟我去看HDB？

組屋以低於市價出售，據新加坡研究機構ValueChampion統計，2022年當地資助出售房屋每平方呎平均售價約507元新加坡幣（約2,789港元）。加上買家可以用公積金供樓，青年的買樓壓力大大減低。而組屋申請主要以家庭為單位，PS笑說當地青年求婚一般不會問：「妳願不願意嫁給我？」，而是問：「妳要不要跟我去看看HDB？」但當地房屋政策以家庭為先，單身人士要等到最少35歲才可以申請組屋，所以有評論就認為，組屋政策不利單身人士。

接着，PS 還跟我們玩了一個小遊戲，在大路的兩旁建有兩棟住宅大廈，PS打趣問道：「你們猜哪一棟是私樓哪一棟是組屋？」光看外表兩棟大看起來差不多，都是大約50 層高的摩天大廈，從外觀的設計根本很難分辨。PS接着說：「你們看到左邊的這個屋苑門口有保安，裏面還有一個露天泳池，所以是私人樓宇，而另一邊就是組屋，它們在外觀上看起來都差不多。這裏就是新加坡第三代組屋區，賣點是這些新建組屋，無論在外觀設計以至配套上，都跟私樓相差不大。」

設有天台花園的組屋界「天花板」

我們最後一站來到一個叫Pinnacle的地方，是新加坡第三代組屋區，在2009年落成，有七棟51層高的大廈，一共提供超過 1,800伙。在頂層50樓還有一個天台花園，堪稱組屋界的「天花板」。近年，這裏也成為了一個打卡熱點，遊客可以買票上天台花園遊覽，一睹新加坡貨櫃碼頭及商業區的景緻。

參觀了不同年代落成的組屋，MWYO的同事都有不同的想法，研究員陳宇謙認為，「很有趣的，隨着時代改變，組屋的設計和間隔上，都有不少改善。相反在香港，政府經常只着眼於當前的需要，例如現在有不少新建公屋，只有二百多三百呎，供應量可能會增加。但如果一對夫婦要準備生兒育女，空間是明顯不足，所以我覺得這方面值得向新加坡學習，應該多着眼於未來，而不只是應付當前的需要。」

另外，社區及外展高級主任鄧若山指，「一個社區內擁有不同種族、年齡層的人，他們有很多不同的需要。令我印象最深刻的，是你可以看到社區建設都有即時回應他們的需要。另外，居民去買菜、上學，都只需要大概十分鐘的路程，可見社區網絡十分完備。」

PS就補充指，近年受疫情打擊、全球通脹升溫，組屋的建屋速度減慢，「等上樓」的人越來越多，如何回應民眾的需求，也是政府正要面對的一大難題。PS也知道有不少香港人對新加坡的組屋政策趨之若鶩，但她認為新加坡與香港均面對不同的環境因素及民情，難以完全將新加坡發展模式複製到香港，唯望兩地政府均可以多聽民意及好好規劃，令居民都可以安居樂業、共建和諧的社區。