協會培訓百名公民科學家普查全港昆蟲　揭蜜蜂勤勞、蝴蝶「花心」

撰文：洪芷菁
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香港戶外生態教育協會今日（26日）舉行傳粉昆蟲主題教育活動計劃的成果發布會，該計劃以香港常見的傳粉昆蟲為主題，透過多元化的教育活動向公眾教育和推廣本地昆蟲生態，包括培訓超過100名本地公民科學家參與全港傳粉昆蟲普查，揭示本地傳粉昆蟲生態過去鮮為人知的一面。

蜜蜂訪花次數，按月平均數較其他昆蟲類別高，並且相對穩定，顯示蜜蜂全年均會穩定地訪花，一如外界認知，是「勤勞」的代表；蝴蝶到訪的開花植物中，有83%為外來植物，因為其花色艷麗，花管較長，較吸引訪花，但就可能對本地植物生態構成潛在影響。

香港戶外生態教育協會培訓超過100名本地公民科學家參與全港傳粉昆蟲普查，揭示本地傳粉昆蟲生態過去鮮為人知的一面。（香港戶外生態教育協會提供）

培訓本地公民科學家　增潤香港傳粉昆蟲生態基線資料

香港戶外生態教育協會舉辦「環境及自然保育基金資助，傳靠昆蟲教育計劃」，計劃活動包括全港傳粉昆蟲普查，於2022年6月至2023年6月期間進行，由市民大眾接受培訓後進行生態調查，合共30隊隊伍，共105人參與。普查地點遍佈港九新界大嶼山，共42個郊區地點及市區公園，合共508個觀察點。普查數據由協會的教育及研究經理蘇英健整合及分析後，揭示本地傳粉昆蟲生態過去鮮為人知的一面。

重要傳粉昆蟲：蜜蜂全年訪花

普查期間記錄到的蜜蜂訪花次數，按月平均數較其他昆蟲類別高，並且相對穩定，顯示蜜蜂全年均會穩定地訪花。比較蜜蜂探訪外來和原生植物的平均數量時，亦可見蜜蜂對於外來和原生植物並沒有特別偏好，兩者均受益於蜜蜂，普查結果突顯了蜜蜂於香港作為傳粉昆蟲的重要性。

香港戶外生態教育協會創辦人及保育總監沈鼎榮（左）及協會教育及研究經理蘇英健，公布普查結果。（香港戶外生態教育協會提供）

蝴蝶訪花8成為外來植物　對本地植物生態有影響

從普查記錄到的蝴蝶數據顯示，牠們到訪共29種開花植物，當中24種（83%）為外來植物。協會初步估計，是次調查中記錄的外來植物花色艷麗，花管較長，較吸引擁有長口器的蝴蝶訪花，為其傳播花粉。協會指，可見外來植物或比與原生植物更吸引個別類別的傳粉昆蟲，對本地植物生態構成潛在影響。

推出香港首個「昆蟲酒店」教育　中學生設計酒店

該教育計劃由2021年開展至今，以香港常見的傳粉昆蟲為主題，透過多元化的教育活動、戶外考察及「昆蟲酒店」，向公眾教育和推廣本地昆蟲生態，望以消除大眾對昆蟲的恐懼及誤解。例如推出香港首個借鑑海外「昆蟲酒店」概念的大型環境教育項目。昆蟲酒店既可為傳粉昆蟲提供合適的繁殖環境，又可讓大眾近距離認識傳粉昆蟲。

當中亦舉辦 「中學生昆蟲酒店設計大賽」，將生物多樣性教育融入STEAM教育，讓學生在創作昆蟲酒店的創意藝術學習過程中，深入認識本地昆蟲多樣性及傳粉昆蟲的重要性。比賽總共有來自10間不同中學的39位學生參與，創作出10件昆蟲酒店作品，於學校進行為期兩個月的觀察實驗，收集有關本地昆蟲的數據又為城市中的生物提供棲所，大大提高是次比賽對於本地生態保育的果效。

計劃由2021年開展至今，以香港常見的傳粉昆蟲為主題，透過多元化的教育活動、戶外考察及「昆蟲酒店」。（香港戶外生態教育協會提供）

限時兩日生態教育展覽　免費入場認識傳粉昆蟲

計劃於11月25至26日舉辦為期兩天的免費公眾展覽—「傳靠昆蟲生態教育展覽」。參觀人士可以透過展板和珍貴標本，認識本地傳粉昆蟲生態，一睹昆蟲酒店內部結構，窺探獨居蜂奇妙的一生。展覽同時展出「中學生昆蟲酒店設計大賽」優秀作品，設現場投選最具人氣昆蟲酒店。參觀人士亦可即場製作小勞作，把昆蟲保育的「種子」帶回家。

【傳靠昆蟲生態教育展覽】

地點｜中環天星碼頭一樓（七號碼頭）
日期｜▸ 11月25日（六）10:00 - 22:00
▸ 11月26日（日）08:00 - 21:00

限時兩日「傳靠昆蟲生態教育展覽」 免費入場認識傳粉昆蟲。（香港戶外生態教育協會提供）
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