濕地保育公園研究年底出爐　環團揭三選址破壞加劇：難回復生態

政府在北部都會區發展計劃中，提出擬興建三個新的濕地保育公園，選址在南生圍、蠔殼圍和三寶樹，合共涉及1,220公頃，惟發展局五月公布新田科技城發展佈局後，三寶樹濕地保育公園範圍被大幅削減逾四成，僅剩下300公頃。

長春社高級公共事務經理李少文表示，自政府兩年前宣布發展濕地保育公園後，魚塘被填、人為干擾的情況明顯增加，除了濕地失去生態價值，亦扼殺候鳥的生存空間。

環保署回覆查詢時指，過去兩年分別接獲6宗和21宗位於南生圍和蠔殼圍一帶的堆填投訴，分別涉及5個地點和13個地點，主要為自然保育區，當中前者已有合共17宗被檢控或已進入司法階段，後者則有兩宗違規個案，合共被罰款4.9萬元。至於日後會如何修復土地，漁農自然護理署只稱將會在研究報告出爐後，再交代。

李少文批評，政府高調提及濕地保育公園計劃，卻沒有交代詳細計劃，「咁多年嚟你都冇做好一啲『落閘』，亦無做好一個baseline（基線）嘅政策去維持返，或者做返好。」他質疑在修復前的空窗期，日後或再難吸引候鳥回歸。



招標文件揭濕地公園研究範圍 李少文：多處近年遇嚴重破壞

《香港01》取得漁農自然護理署的建立濕地保育公園系統研究的招標文件，文件顯示，擬議南生圍濕地保育公園研究範圍涵蓋錦田河和山貝河一帶的甩洲、大生圍和南生圍，南部的邊界貼近元朗公路和濠洲路；蠔殼圍的研究範圍則涉及落馬洲河套地區一帶，包括牛角山和警方落馬洲行動基地，並以馬草壟以北、落馬洲村等為界，餘下的三寶樹研究範圍則涵蓋深圳河一帶，包括新田、米埔、錦繡花園以北的周遭一帶。

長春社高級公共事務經理李少文指，南生圍是較少有、公眾可輕易前往的候鳥天堂，成為本港這個密集都市中罕有喘息空間，雖然南生圍毗鄰元朗市中心，但時至今日，生態價值仍然極高，在冬季時間有大量候鳥在該處覓食，包括多種野鴨，鷺鳥、鸕鶿等，他們更曾錄得逾50隻黑臉琵鷺，顯示該區有極高生態價值。

▼ 南生圍濕地緩衝區，2000年11與2023年3月的比較 ▼



他追查15年，發現南生圍研究範圍內多處土地被嚴重破壞，最早可追溯到80年代，倒泥的土地範圍不斷擴散，被填埋的魚塘相信已達近10個，濕地變成沙塵，河道被填埋（見另稿）、與南生圍濕地保育區僅一河之隔、屬政府土地的蘆葦床亦多次被揭非法傾倒廢料，沿岸成為「停車場」，泊滿汽車（亦見另稿），往年會飛來本港的候鳥已不復返。

雖然政府兩年前宣布建立三個濕地保育公園，但隨後周邊地區的發展，甚至是研究範圍內的土地，均受到政府和私人業主或發展商破壞和人為干預，除了南生圍一帶，落馬州村和料壆的土地亦遭殃，「（落馬州村）以往冬天嘅時候係好多雀，𠵱家起緊港深創新及科技園，好多泥頭車喺度行嚟行去，所以人為干擾係令到啲雀係少咗好多。」

他表示，環境及生態局局長謝展寰上任後，曾稱會將濕地緩衝區等重新劃界，令外界憂慮將會有更多濕地跌出保育的防護網，甚至逃過被收地的命運，「成個北都咁大破壞嘅時候，係咪需要衡量返過往嘅生態情況，將濕地盡量擴大返呢？呢個我都覺得都係需要納返入保育公園嗰度。」

長春社高級公共事務經理李少文。（資料圖片／余俊亮攝）

李少文又提到，部份濕地保育公園研究範圍與已獲批准的私人發展項目重疊，他認為當局仍可收回相關用地，他特別提到南生圍錦田河一帶的土地，部份早年已被政府收回，現時更可順理成章進一步收地或換地，作為北部都會區大規模發展的補償，惟政府由河套地區，到近日曝光的新田科技城發展，均以地產先行，「將生態靠邊站」，甚至親自將三寶樹濕地保育公園範圍大幅削減四成，令環團質疑政府構建生態生境網絡的決心。

他批評，政府在收地發展時會做人口凍結，但同一邏輯卻沒套用在濕地保育公園，「咁多年嚟你都冇做好一啲『落閘』，亦無做好一個baseline（基線）嘅政策去維持返，或者做返好」，多個部門一直「放輕手腳」巡查、執法，以及未有嚴格要求破壞人士或土地負責人修復，憂慮即時政府日後剷平土地，再重新建構濕地的思維發展，人為干擾及修復前的空窗期，日後或再難吸引候鳥回歸，難回復以往的生態價值。

環保署回覆查詢時指，過去兩年分別接獲6宗和21宗位於南生圍和蠔殼圍一帶的堆填投訴，分別涉及5個地點和13個地點，主要為自然保育區，亦有涉及鄉村式發展用途土地及綠化地帶，強調當局在接獲投訴後，會盡快派員到相關地點巡查、伏擊行動、收集資料、利用航拍機搜證等。

當局指，過去兩年已檢控11宗位於南生圍一帶違反環保法規的個案，共罰款3.7萬元，另有6宗已進入司法階段；至於蠔殼圍一帶則有兩宗違規個案，均已定罪，共罰款1.2萬元，另有其他執法行動正在搜證中。

被問到受破壞的濕地等生態敏感地區的土地修復情況，當局則指，會因應個別情況，將個案轉介至相關部門跟進。

漁農自然護理署回覆查詢時指，正就建立濕地保育公園系統進行策略可行性研究，以確定各個擬議濕地保育公園的具體位置、範圍和管理模式等，政府將會適時向公眾交代推展有關濕地保育公園項目的計劃。

至於在收地或確定濕地保育公園範圍後，政府會如何修復被破壞的魚塘和濕地，漁護署則表示仍有待研究報告出爐，未有補充。