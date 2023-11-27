旅議會：數間旅行社現假FB專頁　限時優惠呃人搶飛　籲市民先核實

旅行社東瀛遊日前表示，近月有過百個偽冒其公司的Facebook專頁 ，至今接獲逾兩萬宗顧客求助，計劃明日召開記者會交代事件。旅遊業議會主席徐王美倫今日（27日）在電台節目表示，至今接獲四、五宗旅行社反映有假冒專頁的情況，一般會以限時優惠誘使市民「搶飛」，憂心會影響旅行社網上銷售的生意，將與警方和Facebook公司Meta反映事件。



旅遊業議會主席徐王美倫。（資料圖片／林靄怡攝）

徐王美倫早上在港台節目《千禧年代》表示，除了東瀛遊外，有4至5間會員旅行社亦有向議會反映出現被偽冒Facebook專頁情況，全部均主要做「接客」和網上銷售，相關旅行社已接獲約60至過百宗查詢。據她了解，早在去年9月便已發現有類似情況，相信是疫後開關，「限時」旅遊優惠湧現，市民急搶飛時，放下戒心，令騙徒乘虛而入。

被問到如何辨識真假旅行專業，她認為，現時的確有不少旅行社推出優惠，「但係咪真係去到幾蚊？係相對比較少」，強調市民有懷疑時，可以致電旅行社核實優惠真偽，議會亦會致電航空公司等查證，讓相關公司對外公布消息是否屬實。

東瀛遊的帖文稱自今年8月起，一直向Meta申請俗稱「藍剔」的驗證徽章，但一直因「知名度不足」而未能成功。（手機截圖）

東瀛遊指早在8月已向Facebook申請「藍剔」認證，但至近日才獲批，徐王美倫指，暫未接獲其他會員反映類似情況，但已向旅行社發出通告，並聯同立法會議員與警方相約會面，反映業界的關注，希望當局能提供方法，讓市民能辨認到旅行社專頁的真假。她續指，議會亦將會聯絡Facebook母公司Meta反映情況，希望Meta能「做多少少嘢。」

她又提到，部份騙徒會致電旅行社，假冒知名學校和團體光顧旅行團急單，存入支票到社行社的戶口，誘使旅行社代付部份費用，聲稱日後會一併支付款項，惟騙徒翌日在旅行社轉帳後便退票，至今錄得四、五宗類似個案。