衞生防護中心猴痘疫苗接種中心使用量持續偏低　周五起停止服務

衞生防護中心公布，由於亞皆老街的指定猴痘疫苗接種中心近月使用量持續偏低，將於周五（12月1日）起停止服務。另外八間社會衞生科診所等則繼續維持猴痘疫苗接種服務。



中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會，或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀或懷疑自己受感染的人士，應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。



衞生防護中心今日公布，位於旺角亞皆老街147C號衞生防護中心大樓2樓的指定猴痘疫苗接種中心，將於十二月一日起停止服務。（Getty Images）

政府為高風險群組提供猴痘疫苗接種的計劃於去年10月5日展開，截至11月26日，整個計劃亦已接種超過14 800劑次，當中位於亞皆老街的指定猴痘疫苗接種中心亦已接種超過1 400劑次。不過，隨着近月相關中心使用量持續偏低，政府因應最新的科研實證和發展，決定其疫苗接種中心將於周五（12月1日）起停止服務。有需要人士可繼續於其他猴痘疫苗接種服務地點接種疫苗。

其他猴痘疫苗接種服務地點



1/衞生署轄下八間社會衞生科診所（柴灣社會衞生科診所、灣仔男性社會衞生科診所、灣仔女性社會衞生科診所、油麻地男性社會衞生科診所、油麻地女性社會衞生科診所、容鳳書社會衞生科診所、粉嶺社會衞生科診所及屯門社會衞生科診所)

2/衞生署轄下位於九龍灣的綜合治療中心

3/醫院管理局轄下伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所

另外，衞生防護中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現猴痘症狀或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。