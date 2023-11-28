廉署控工程助理涉隱瞞利益衝突　批$70萬電梯維修訂單予母親公司

廉政公署今日（28日）落案起訴智能安全顧問公正行有限公司前僱員前工程助理，涉嫌隱瞞利益衝突，將逾1,100份升降機及扶手梯保養維修工程訂單，判授予他母親成立的承辦商，涉及工程費用約70萬元。被告已獲廉署准予保釋至周四（30日）在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。



廉政公署今日（28日）落案起訴一名工程助理，涉嫌隱瞞利益衝突，將逾1,100份升降機及扶手梯保養維修工程訂單，判授予他母親成立的承辦商。（資料圖片）

被告張子聰（38歲），為智能公司前工程助理，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

涉及1100份升降機及扶手梯保養維修工程訂單

案發時被告受僱於智能為工程助理，負責管理升降機及扶手梯相關的工程項目，職責包括將工程外判給承辦商。根據智能的要求，被告如果在處理有關外判工程的事宜上出現利益衝突的情況，他須向智能提交利益申報。

被告涉嫌於2019年3月至2022年1月期間，向智能隱瞞他及他的母親在勵精顧問公證行有限公司（勵精）的權益，意圖詐騙而誘使智能判授工程訂單和顧問服務予勵精。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現智能案發時按被告的建議將共逾1,100份升降機及扶手梯保養維修工程訂單外判給勵精，涉及工程費用共約70萬元。

廉署調查亦揭發被告的母親是勵精的唯一董事兼股東，被告及其母親都是勵精銀行戶口的授權簽署人。