航天員訪港｜大匯演門票派畢　網上平台標價$5轉售　民政署籲勿買

中國載人航天工程代表團已抵港，將於周三（29日）在紅館出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」，5,000張門票在短短8小時內全數派出。民政事務總署在網上發文指，發現網上平台有用戶非法銷售或轉售門票，強調若發現任何懷疑違規個案，將轉交執法部門跟進。️



若在Carousell搜尋「航天大匯演門票」，確有不少門票正在轉售，部份標票為0元，或等待買家出價。亦有用戶標價5元，但在政府發文後不久便刪除商品。



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5000張大匯演門票8小時全數派出

中國載人航天工程代表團今日抵港，開始為期四日的訪問，期間將出席「全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演」。港府於今日下午1時起，免費派發大匯演門票，並在同日晚上9時宣布，5,000張大匯演門票已全數派出。

民政事務總署在Facebook發文表示，感謝市民熱烈支持，又指未能索取門票的市民，可在周三下午5時，安在家中觀看無綫電視翡翠台的現場直播。而翡翠台亦會再在12月2日下午1時15分足本重播。

民政事務總署強調，若發現任何懷疑違規個案，將轉交執法部門跟進。️（FB截圖）

民政署︰銷售或轉售門票將轉交執法部門跟進

民政事務總署又指，在網上平台發現有用戶出售「大滙演」免費門票，並提醒市民該門票並非作銷售、轉售或其他商業用途。署方又強調，若發現任何懷疑違規個案，將轉交執法部門跟進。️

記者晚上在網上拍賣平台Carousell搜尋「航天大匯演門票」，結果顯示確有不少用戶正在轉售，部份標價為0元或1元，但備註寫上「有意PM（私訊）」，或等待買家出價。亦有用戶只定價5元，但在政府發文後不久便刪除商品；而再次搜尋門票，相關結果亦明顯減少。