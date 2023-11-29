膿腫分枝桿菌｜盧寵茂稱規管美容業作入侵性醫療程序無助預防事故

多人於女悅醫美（GALS GLAM CLINIC）及其姊妹公司接受消脂注射手術之後，感染膿腫分枝桿菌，至今相關群組共涉及19名女子。醫務衞生局局長盧寵茂今日（29日）書面答覆醫療衞生界立法會議員林哲玄提問稱，有關行為在現行規管架構下已有相關法例及專業規管，對於有意見認為應規管美容業界進行有關程序，盧寵茂稱政府認為不但無助防止類似事件重演，更有可能令公眾產生錯覺，以為容許美容業界可以進行醫療程序。



▼「女悅醫美」位於荔枝角的共享辦公室▼



林哲玄在提問指，早前有醫學美容中心提供消脂注射服務而導致多人懷疑感染膿腫分枝桿菌，而私營醫療機構規管檢討督導委員會於2012年就區分醫療程序和美容服務成立工作小組，翌年發表報告，距今已10年，但政府至今無就「醫療程序」及「醫療行為」訂立法律定義，令入侵性醫療程序仍可作為美容項目向市民銷售。林因而問當局會否明確規定，只有通過嚴謹醫療專業培訓的人員，才可提供入侵性醫療程序醫療服務。

盧寵茂回覆稱，私營醫療機構規管檢討督導委員會報告建議某些程序、包括入侵性程序因其風險，只應由註冊醫生或註冊牙醫施行，即涉及注射的程序、涉及以機械或化學方法在皮膚表皮層以下進行皮膚剝脫的程序、高壓氧氣治療和漂牙。

盧寵茂指，任何人士如非註冊醫生或註冊牙醫，不應施行應由註冊醫生或註冊牙醫施行的醫療程序，否則可能會因觸犯《醫生註冊條例》（第161章）及《牙醫註冊條例》（第156章）等法例而被檢控。

盧寵茂稱「規管」或令公眾錯覺容許美容業進行醫療程序

就多人懷疑感染膿腫分枝桿菌事件，盧寵茂指警方已聯同衞生署就懷疑有人無牌行醫作調查跟進，衞生署會繼續向警方的跟進工作提供專業支援。他又指，類似事件涉及非醫護專業人員進行醫療程序，或醫護專業人員進行醫療程序涉嫌違反相關專業守則，有關行為在現行規管架構下已有相關法例及專業規管。

對於有意見認為應規管美容業界進行有關程序，盧寵茂指，政府認為不但無助防止類似事件重演，更有可能令公眾產生錯覺，以為容許美容業界可以進行醫療程序。

▼「女悅醫美」姊妹公司渼生堂位於荔枝角的辦公室▼

