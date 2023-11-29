赴京上國情班　交通督導員：提到國家昔日被外國霸凌，不禁哽咽

政府人員協會今年8月組團前往北京，參與為期十日的香港公務員國情研習班。駐守機場警區的袁滙林，以香港交通督導員工會理事身分參與，其中最難忘是研習班上，「導師提到昔日國家如何被外國列強霸凌時，我不禁哽咽起來，想到國家能取得當前卓越的成就，實在是一步一腳印，得來不易。」



袁滙林以交通督導員工會理事的身分參與研習班，了解《憲法》及國情。（《警聲》）

袁滙林在2017年成為交通督導員，兩年後親歷反修例示威，曾冒着遇襲風險協助清走路障，他稱這種沉重經歷，令他體會維持治安及社會安全穩定重要性。

袁滙林首次到北京，形容行程非常充實，曾到故宮參觀及到天安門廣場觀看升旗禮，「每天課堂完結後，我都會把握機會參觀不同地方，親身感受首都的先進之處。」

研習班會講解《憲法》，亦涵蓋國家政府架構、粵港澳大灣區建設以及香港機遇等，袁滙林表示：「印象較深的課堂是，當導師提到昔日國家如何被外國列強霸凌時，我不禁哽咽起來，想到國家能取得當前卓越的成就，實在是一步一腳印，得來不易。」

袁滙林坦言，是次研習班除加深他對國家的認識，亦提升服務社會的使命感，感恩能夠有機會到北京學習，並會把所學的知識與家人、朋友及同事分享。