九巴比亞迪雙層電巴車門故障　按緊急門掣無反應需強行拉開

九巴近年推動電動巴士發展，多架比亞迪雙層電動巴士陸續獲出牌落地投入服務，近日更安排新車行走長途路線62X，來往鯉魚門邨至兆康站。不過，昨晚一輛雙層電巴行走該線時，車門卻突然發生故障無法開啟。根據「hkitalk.net 香港交通資訊網」提供的片段及描述，乘客按動緊急門掣後，車門依舊沒有反應，令乘客一度被困，最終由九巴職員到場強行拉開車門。

九巴回覆時承認，昨晚9時該巴士駛到屯門翠寧花園時出現機件故障，車門未能正常運作，已責成巴士製造商即時維修，並檢視其餘所有同類型號巴士。運輸署則表示，已要求九巴調查，並盡快提交報告。



車門故障無法開啟 職員強行拉開

涉事雙層電巴車牌為「YX6348」，據了解近日才首航，行駛62X線。不過，據「hkitalk.net 香港交通資訊網」提供的片段及描述，昨晚該巴士突然無法如常開門，乘客按動車內緊急門掣後，依舊無法開啟車門，全車乘客一度被困，直至九巴外勤職員到場，強行拉開車門後乘客才可下車離開。

九巴承認事件稱，該車昨晚近9時行駛至屯門翠寧花園時，出現機件故障，車門未能正常運作，對受影響乘客致歉，已責成巴士製造商，即比亞迪，即時維修該輛巴士，並檢視其餘所有同類型號巴士，避免發生同樣情況。

雙層比亞迪電巴行駛62X線（九巴提供相片）

運輸署要求盡快交報告

該巴士獲批落地不久便故障，運輸署回覆稱，所有巴士必須經檢驗及格，方可登記及領牌，而車內緊急門掣為署方檢驗項目之一。署方續指，在知悉事件後，已要求九巴調查，並盡快提交報告。

62X線是九巴雙層電巴首條試行的長途線，全長約42公里，取道屯門公路、長青隧道及呈祥道。九巴指，現時其電巴已行走21條路線，並認為62X線首航運作暢順，證明雙層電巴可克服上坡落斜、彎多路窄、客量高及繁忙路段的挑戰。九巴又指，已向運輸署申請雙層電巴行走過海路線路，正待署方批准。