上水清河邨居民無申報擁西貢坑口土地　判監兩周　房署已收回單位

有上水清河邨居民今年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地，其後被調查揭發，他案發時全權擁有一幅位於新界西貢坑口的土地。該居民因違反《房屋條例》第27（a）條被檢控，早前在粉嶺裁判法院被裁定罪名成立，今（28日）被判監禁兩星期，有關公屋單位已被房屋署收回。



有上水清河邨居民填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地，其後調查揭發他當發時全權擁有一幅位於新界西貢坑口的土地。（資料圖片）

一名居住於上水清河邨的公屋居民，今年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有土地。其後調查揭發，該居民案發時全權擁有一幅位於新界西貢坑口的土地。

該居民因忽略提供申報表指明的詳情，違反《房屋條例》第27（a）條而被檢控，早前在粉嶺裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性及閱讀感化報告後，判被告監禁兩星期。有關公屋單位已被房屋署收回。

房屋署發言人提醒所有公共租住房屋居民，必須如實申報入息及資產。(資料圖片)

房屋署發言人提醒所有公共租住房屋居民，必須如實申報入息及資產。發言人提醒住戶，在向香港房屋委員會提供申報表指明的詳情時，應先仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。

如住戶明知而作出虛假陳述，會觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條，罪名成立可判最高罰款5萬元及監禁6個月；如因忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條，則最高可判罰款2.5萬元及監禁3個月。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。