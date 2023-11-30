導盲犬Funny｜視障爸失拍檔　常撞到滿腳瘀　不再去狗公園變寂寞

導盲犬Funny早前於將軍澳康城商場內昏迷，及後離世，不少網民知悉Funny離世後表示惋惜，但也有聲音認為導盲犬工作辛苦，應廢除有關制度。香港導盲犬服務中心訓練總監黃靖恩接受《香港01》訪問時回應，導盲犬回到家中後同樣可食玩瞓，變回一個小朋友，而且10歲後亦會安排牠們退休。



她續指，導盲犬與是視障人士的好伙伴，以Funny的男服務對象為例，失去對方後除了非常悲傷，生活也變得不便，因經常撞到障礙物致滿腳瘀痕。至於Funny懷疑中毒身亡，她指狗狗投入服務前經過受訓，一般不會撿地上的食物。



導盲犬Funny本月13日於將軍澳康城商場內昏迷，及後離世。不少網民對牠的離開表示惋惜，但亦有人指導盲犬的工作辛苦，要求取消導盲犬制度。

導盲犬年屆十歲便退休

香港導盲犬服務中心訓練總監黃靖恩回應指，導盲犬與視障人士都視對方為家人及好拍檔：「有個讀大學嘅視障人士鍾意睇波，會預埋件波衫畀狗狗。」導盲犬一般只會在街外工作，當回到家中後，牠們便會變回一隻「毛小孩」，一樣能夠食玩瞓。

至於導盲犬的待遇，她指如從動物角度出發，導盲犬享有基本的食物、食水，以及居所。中心亦會定期為導盲犬做身體檢查，當牠們年屆10歲便會退休，中心一般會建議視障人士或其親友收養，讓老朋友可以經常見面，如情況不許可，中心就會轉介予寄養家庭收養。

導盲犬Funny昨在將軍澳康城商場內昏迷，送往獸醫診所搶救無效，視障「爸爸」 一直守護。（香港動物報提供圖片）

沒狗狗到公園「放電」 變得寂寞

她又指，導盲犬對視障人士而言非常重要，因狗狗會協助視障人士避開行人、車輛等障礙物，又會幫助找尋垃圾桶等目標物。以Funny的服務對象為例，他如今失去導盲犬的引領，每日在街上都會撞到不少障礙物，「成腳瘀傷」。另外，他以往如定時去狗公園「放電」的節目，也被迫取消，相對變得寂寞。

香港導盲犬服務中心導盲犬 Funny 。（香港導盲犬服務中心相片）

Funny疑中毒亡 中心指牠受訓一般不撿路邊食物

香港城市大學獸醫學院檢驗報告顯示，懷疑Funny因中毒引致死亡，中心指可能涉及事發前經過的路邊殺蟲劑／除害劑使用情况等。黃靖恩就表示，導盲犬投入服務前經過受訓，「會放狗糧喺路中間，畀佢選擇望主人定去食嘢，如果佢望主人就會得到讚賞。」

她指，透過獎勵式訓練，導盲犬一般不會撿路邊的食物來吃，不過她強調導盲犬並非機械狗，休息時也會有好奇心探索事物。