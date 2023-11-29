導盲犬Funny死亡｜檢驗報告揭疑中毒致死　導盲犬服務中心擬報警

導盲犬Funny本月13日於將軍澳康城商場內昏迷，被送往獸醫診所搶救無效，最終離世，死因未明。香港導盲犬服務中心今日（29日）發聲明指，香港城市大學獸醫學院檢驗報告顯示，懷疑Funny因中毒引致死亡，報告排除之前外間傳言，例如過勞、心臟病、或遺傳因素導致死亡的說法。為進一步調查，香港導盲犬服務中心正尋求法律意見，不排除報警備案，以便索取更多相關證據。



香港導盲犬服務中心指，根據有關報告顯示，懷疑Funny因中毒引致死亡，而Funny 離世前健康狀況良好。香港導盲犬服務中心中心對Funny的離世深感哀痛，亦衷心向失去Funny的視障人士Joe及其家人致以慰問。

中心指，報告排除之前外間傳言，例如過勞、心臟病、或遺傳因素導致死亡的說法，而為進一步調查，中心正尋求法律意見，不排除報警備案，以便索取更多相關證據，同時亦會向有關當局反映可能涉及中毒環境的因素，例如事發前經過的路邊殺蟲劑/除害劑使用情况等，以便跟進和防範。

為進一步了解懷疑中毒原因，中心正考慮將Funny的組織細胞樣本送至美國權威獸醫機構進行化驗分析，但檢測程序需時，因此現階段中心不適宜就懷疑中毒原因作出回應。

香港導盲犬服務中心導盲犬 Funny 。（香港導盲犬服務中心相片）

根據香港導盲犬服務中心資料，Funny是拉布拉多雌犬，為香港導盲犬服務中心於本土繁殖的犬隻，今年5歲。事發當日隨主人前往將軍澳康城商場之時，突然暈倒，據現場目擊者透露，Funny當時呼吸急促，一度嘔吐。