警員被指損聲譽被迫退休　提上訴反被革職　不服警方決定提覆核

高級警員在紀律聆訊中被裁定「行為有損公務員聲譽」成立，原被罰迫令退休並可獲退休福利。他其後上訴，警方指原判過輕，改判他革職並褫奪退休福利。他認為決定不公，昨(30日)入稟高等法院，就警方的決定提司法覆核，指紀律聆訊程序不公，沒有機會盤問案中關鍵證人，判罰亦不合理，要求法庭推翻革職並褫奪退休福利的判罰。



申請人為陳健敏(譯音)，答辯人為警務處處長蕭澤頤。

申請人陳健敏不滿向警方紀律聆訊提上訴後反被判更重刑罰，向高等法院提司法覆核。

警務處副處長指判罰過輕

申請書指，陳為一名前高級警員，他於一次紀律聆訊中，被控「行為有損公務員聲譽」，最後被裁定成立，警隊紀律主任判以嚴厲讉責，並迫令他退休，但可獲全數退休福利。陳其後提出上訴，警務處副處長(管理)於2023年8月，指原判罰過輕，改陳被革職並褫奪退休福利。

陳指關鋌證人並未出席聆訊

陳質疑紀律聆訊並不公平，關鍵證人拒出席聆訊，陳未能作出盤問，違反《人權法案》下保障公平審訊的權利。陳續指，其聆訊的案件嚴重，控方應向法庭申請傳票，確保該證人出席聆訊，或紀律聆訊應批准終止聆訊。

若無提上訴仍可保有退休福利

陳續指，警方加重其判罰屬不合理和隨意，且新刑罰更是屬最嚴重的處分，若他沒有提出上訴，仍可保留退休福利。陳又稱，他是家中唯一經濟支持，現時的判罰嚴重影響他和其家人。

案件編號：HCAL2139/2023