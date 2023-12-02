養和質子治療中心開幕暫收6名公院癌童　盧寵茂冀推動公私營合作

養和醫療集團質子治療中心今日（2日）開幕，出席開幕禮的醫務衞生局局長盧寵茂指，質子治療高科技治療，養和質子治療中心是香港首個，也是唯一一個的治療中心，可為癌症病人，特別是兒童癌症病人帶來很精準治療，同時減低對其周邊器官帶來的破壞和損傷。



養和醫療集團營運總監暨養和醫院董事李維文表示，醫院會接收來自香港、內地或海外的病人，又指新療法對癌症兒童幫助最大，病人治療費比以往有一定減幅。養和料每年可為400至600名癌症病人治療，治療中心7月初步投入服務至今已為約40名年齡介乎7歲至88歲的癌症病人提供治療，包括乳癌、前列腺癌、頭頸癌等多種癌症，其中6宗是由兒童醫院轉介的癌症個案，包括神經母細胞瘤和顱咽管瘤個案。



盧寵茂指，全球目前只有約120間質子治療中心，中國只有5間，他期望日後質子治療中心不單服務本港公私營醫療系統下的香港病人，亦可以服務區內病人。盧寵茂指，質子治療可為癌症病人，特別是兒童癌症病人帶來很精準治療，減低對其周邊器官帶來的破壞和損傷。

盧寵茂續稱，質子治療是一種非常精準的癌症治療方法，為癌症病人帶來很多的好處。這顯示私營醫療系統和私家醫院在醫療發展創新方面亦可以出一分力。2023年施政報告提出要發展醫療創新樞紐，顯示私家醫院可以貢獻力量。

他指，養和醫院與香港兒童醫院有合作，現時有6名公立醫院的兒童病人來到養和醫院的質子治療中心接受治療，當局會確保養和醫院的質子治療中心能夠在整個香港醫療系統內發揮作用，盡力做好公私營合作。

養和醫療集團營運總監暨養和醫院董事李維文表示，醫院會接收來自香港、內地或海外的病人，他形容質子治療中心啟用為香港癌症治療和管理方面開創新篇章。位於筲箕灣阿公岩的養和東區醫療中心內的質子治療中心設有兩間質子治療室，以及全港首部質子治療系統，包括兩座半旋轉機座、一部同步加速器以及尖端的光束傳輸系統。該系統以垂直層疊方式巧妙佈置，裝置設計成為在有限空間內安裝巨大設備的絕佳示範。