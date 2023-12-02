佛教醫院83歲男病人被血壓計接駁喉纏頸　經搶救後死亡　院方報警

公立醫院再發生事故，佛教醫院今日（2日）表示，一名83歲男病人周三（11月29日）因末期腎衰竭及肺炎留醫，病情一直穩定，惟他今日凌晨1時半左右，被發現用血壓計接駁喉纏繞頸部，失去意識，醫護人員即時為其搶救，但病人延至凌晨2時47分離世。



佛教醫院。（資料圖片）

男病人因末期腎衰竭及肺炎入院

佛教醫院表示，一名83歲男病人因末期腎衰竭及肺炎，周三被送往佛教醫院內科及老人科病房留醫。病人留院期間，臨床情況穩定。

醫護15分鐘前巡房病人正睡覺沒異樣

醫護人員今日凌晨1時20分巡查病房時，病人正在睡覺，沒有異樣，惟在約15分鐘後，該病人被發現用血壓計接駁喉纏繞頸部，已經失去意識。醫護人員立即移除接駁喉並進行搶救，院方亦通知病人家屬。病人延至凌晨2時47分離世。

院方即時檢視病房及妥善安排相關醫療儀器位置

佛教醫院表示，對事件感到難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助；院方亦已就事件報警跟進，將全力配合警方調查。有關個案亦會轉交死因裁判官跟進。

院方指，非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並已即時檢視病房及妥善安排相關醫療儀器的位置，並加強巡查，以避免類似事件再發生。